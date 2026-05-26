Für Hobbyschneiderinnen und -schneider und die, die es noch werden wollen, ist das Leobener Geschäft der Geschwister Susanne und Christoph Natter aus St. Michael wohl die erste Anlaufstelle in der Region. Direkt an der Kärntner Straße in Leoben-Lerchenfeld gelegen, im unscheinbaren Gebäude einer ehemaligen Tankstelle, bieten die beiden seit 2015 auf rund 240 Quadratmeter alles an, was man zum Nähen braucht – von Mode- und Möbelstoffen bis hin zu Knöpfen, Reißverschlüssen und Nähgarn. „Und wir haben auch alles, was man zum Tapezieren braucht“, fügt Susanne Natter hinzu.

„S&C Stoffe“ befindet sich in der Kärtner Straße 24 in Leoben-Lerchenfeld © KLZ / Vanessa Gruber

Die 54-Jährige habe schon immer gerne genäht. „Nach der Schule und der Meisterprüfung habe ich mich selbstständig gemacht. Ich habe in einem Stoffgeschäft in Kapfenberg gearbeitet und bin dann mit nach Graz gegangen. Irgendwann wollte ich etwas Eigenes machen“, erzählt sie. Gemeinsam mit ihrem 44-jährigen Bruder Christoph Natter, der bereits länger im Handel tätig war, setzte sie ihr Vorhaben um. „Nachdem der Blumenmarkt hier zugesperrt hat, haben wir mit den Parkplätzen und der guten Lage einen idealen Standort für das Geschäft gefunden“, so Susanne Natter.

Sortiment stetig erweitert

Am Anfang sei das Angebot bei „S&C Stoffe“ noch kleiner gewesen. „Da wussten wir noch nicht, was bei den Kunden ankommt. Wir haben uns dann nach dem Bedarf unserer Kunden gerichtet und das Sortiment stetig erweitert“, erläutert Christoph Natter. „Die Leute können uns auch sagen, wenn sie gerne etwas Bestimmtes hätten, das können wir problemlos bestellen“, lässt Susanne Natter wissen. Besonders beliebt seien Stoffe für Kinderkleidung wie für Bodys oder Hosen, die schnell genäht sind.

Vom Möbelstoff bis zur Schneiderkreide ist im Geschäft alles zu finden, was es zum Nähen braucht © KLZ / Vanessa Gruber

Der Kundenstamm ihres Geschäfts ist sehr vielfältig: „Es reicht von jungen Müttern, die Kleinkinderkleidung nähen, bis zur älteren Generation, die kleine Änderungen vornimmt oder Stoffe zum Tapezieren sucht“, berichtet Christoph Natter. Man merke auch, dass immer mehr junge Leute wieder mit dem Nähen anfangen.

Onlinehandel als Konkurrenz

Mit dem Onlinehandel könne man bei „S&C Stoffe“ kaum mithalten. Genau deshalb legen Susanne und Christoph Natter großen Wert auf eine persönliche Beratung. Gerade Nähanfänger brauchen oft mehr Unterstützung, zum Beispiel was die Auswahl des richtigen Materials oder Zubehörs betrifft. Und auch auf die häufig gestellte Kundenfrage „Wie viel Stoff brauche ich?“ haben die Geschwister eine Antwort. „Viele schätzen es auch, dass sie bei uns die Stoffe angreifen können, das ist im Internet nicht möglich“, wirft Susanne Natter ein.

Besonders freut es die beiden, dass einige Kunden ihre fertigen Nähprojekte mitbringen oder Fotos davon bei ihrem nächsten Einkauf zeigen. „Es ist voll schön zu sehen, was sie aus unseren Stoffen gemacht haben“, so die Geschwister abschließend.