Eine hartnäckige Gewitterzelle über Spielberg stellte die Organisatoren des Sparkassen Businesslaufs am Red Bull Ring am vor eine Herausforderung. Rund 3000 Läuferinnen und Läufer ließen sich davon jedoch nicht abschrecken und sorgten trotz schwieriger Wetterbedingungen für eine erfolgreiche Veranstaltung.

Aufgrund des Regens und der Gewitter musste umdisponiert werden. „Wir haben glücklicherweise ein kleines Wetterfenster erspähen können. Das haben wir genutzt und sind auf verkürztem Kurs gestartet, damit es für die Teilnehmer weniger gefährlich ist“, so Veranstalter Norbert Wastian. Trotz des Wetters seien die Rückmeldungen positiv, die Teilnehmer hätten noch bis spät in die Nacht gefeiert.

Auch 2027 wird wieder gelaufen

Für die schnellsten Zeiten auf der Strecke sorgte bei den Herren Mario Klocker vom Team Wuppermann. Er setzte sich vor Matthias Putz von Kufner und Pascal Schreibmaier vom Tri Team Murtal durch. Bei den Damen gewann Livia Lösch vom Team Murtal Events & Signal, Sound and Light vor Andrea Cernosa von der Sparkasse und Claudia Wiacek von Merkur. Die Sprintwertung entschied Manuel Wartbichler von Sandvik für sich.

Im Teambewerb triumphierten Fabian Ferk, Bastian Steinegger und Christoph Müller vom Team LE Laufevent. Bei den Damen setzte sich das Team RunninGraz mit Julia Bruhn, Elena Horwath und Meta Frieß durch. Die schnellste Mixed-Staffel bildeten Sabine Lerchbacher sowie Lukas und Maximilian Kaiser vom Team TS Kaiser.

Großen Zuspruch fand auch der erstmals ausgetragene Schülerbewerb, an dem rund 500 Nachwuchssportler teilnahmen. Zu den Siegerinnen und Siegern zählten Georg Katschnig vom BG Judenburg, Anna Schreimeier von der MS Seckau, Simon Dröscher-Gruber von der MS Murau, Eva Eberhard vom Athletik Club Murtal, Daniel Winter von der HTL Kapfenberg, Hannah Stengg von Drux.at, Tobias Gratzei von der HAK Tamsweg sowie Julia Liebminger von der HAK Judenburg.

Bei den Lehrlingen holten sich Christoph Müller von AT&S und Antonija Tomic von Dr. Sprinz die Siege. Im Nordic Walking waren Verena Eugen und Monika Mayer nicht zu schlagen.

Eine Fortsetzung des Businesslaufs am Red Bull Ring, der dort seit 15 Jahren stattfindet, ist bereits geplant: Der Termin für 2027 steht allerdings noch nicht fest und wird erst nach Veröffentlichung des Rennkalenders am Red Bull Ring bekanntgegeben.