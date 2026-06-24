Der Kattegattleden zählt zu den schönsten Radfernstrecken Europas. Die Route führt auf einer Länge von knapp 400 Kilometern entlang der schwedischen Westküste von Helsingborg nach Göteborg. Die abwechslungsreiche Landschaft ist geprägt von weiten Sandstränden, felsigen Klippen, Dünen und Wäldern inmitten zahlreicher Naturschutzgebiete. Bereits vor zwei Jahren bin ich im Zuge meiner Radreise nach Norwegen hier entlanggefahren. Schon damals hat mich der gut ausgebaute Radweg mit seinen malerischen Fischerorten tief beeindruckt. Das Licht des Nordens, die langen Tage haben in meinen Erinnerungen nachhaltige Spuren hinterlassen.

Nun bin ich erneut in Richtung Skandinavien unterwegs, aber diesmal bin ich nicht alleine. Eine Gruppe Radfahrer aus der Heimat begleitet mich, wir sind mit einem Bus und den Bikes auf einem Anhänger angereist. In der Hauptstadt von Dänemark spielt das Fahrrad eine gewichtige Rolle. Fast 50 Prozent der Einwohner radeln damit täglich zur Arbeit. Dieses viel beachtete Phänomen beruht auf konsequenter Stadtplanung und einer tief verwurzelten Fahrradkultur. Insgesamt radeln die Kopenhagener jeden Tag rund 1,44 Millionen Kilometer.

Kattegattleden: Schwedens erster nationaler Radfernweg

Nachdem uns in Kopenhagen allesamt das Radfieber erfasst hat, verlassen wir die nordische Metropole über die sogenannten Cycle-Superhighways in Richtung Schweden. Ein schön angelegter Radweg führt uns an der Küste entlang zum Fährhafen in Helsingør. Die Stadt liegt an der schmalsten Stelle des Öresunds, nach nur 20 Minuten Fahrtzeit haben wir die Meerenge mit der Fähre überquert und ankern in Helsingborg, einer der ältesten Städte Skandinaviens.

Direkt am Fährhafen beginnt der 2015 eröffnete Radweg „Kattegattleden 1“, der erste nationale Radfernweg Schwedens. Der Name Kattegatt stammt aus dem Niederländischen und bedeutet „Katzenloch“ – Katt für Katze und Gatt für Loch. Aufgrund der vielen Untiefen und der teils schmalen Fahrwasser war das Meeresgebiet zwischen dem dänischen Jütland und der schwedischen Westküste bei den Seefahrern gefürchtet, was zu der Redewendung führte, dass das Kattegatt so eng wie ein Katzenloch sei.

Von Helsingborg nach Göteborg entlang der Westküste

Voller Neugier verlassen wir mit unseren Rädern Helsingborg. Der gesamte Radweg ist baulich von der Straße getrennt und überwiegend asphaltiert. Meist führt er direkt an der Küste entlang. Wir passieren das Schloss Sofiero und erreichen nach etwa 110 Kilometern die Stadt Ängelholm, wo wir übernachten. Quartiere sollte man im Vorhinein reservieren. Gerade in der Sommersaison zwischen 15. Juni und 15. September kann es eng werden.

Von Ängelholm brechen wir am nächsten Tag in das Urlauberparadies rund um Båstad in der schwedischen Provinz Skåne. Besonders schön ist der Abschnitt entlang des zwölf Kilometer langen Mellbystrands. Am späten Nachmittag erreichen wir Halmstad und damit unser nächstes Hotel. Die Etappen sind meist um die 100 Kilometer lang – so bleibt Zeit zum Genießen und Staunen.

Göteborg: Das perfekte Ziel einer Radreise

Über Halmstad und Varberg geht es durch Buchenwälder und charmante kleine Ortschaften nach Särö. Der malerische Küstenort liegt südlich von Göteborg. Im beliebten Ausflugsort Kungsbacka erwarten zahlreiche alte Jugendstilvillen und nette Restaurants. Von hier ist es nur mehr ein Katzensprung nach Göteborg. In der zweitgrößten Stadt Schwedens mit ihren schicken Cafés und Geschäften lässt es sich zum Abschluss einer tollen Woche im Fahrradsattel schön flanieren, bevor es mit der Nachtfähre nach Kiel und von dort zurück nach Hause geht.