Während Gerichtsvorsteherin Helene Sammt die Personalien abgleicht, richtet sich die Angeklagte mit ihrem Hausrat auf dem Verhandlungstisch ein: Geldbörse, Schlüssel, Feuerzeug, Zigaretten und eine Dose Nikotinbeutel liegen vor ihr ausgebreitet, als wäre sie zufällig in der Gegend gewesen und vorbeigekommen. Die Frau aus Knittelfeld wirkt nervös, ihr Fuß wippt. Sie ist arbeitssuchend, lebt von Mindestsicherung. Schulden habe sie auch: „30“, sagt sie knapp. Gemeint sind 30.000 Euro. Für die Justiz ist die Angeklagte keine Unbekannte. „Sie hatten schon mehrmals das Vergnügen“, merkt die Gerichtsvorsteherin mit Blick auf die Vorstrafen an. Zwei Verurteilungen stehen im Strafregister.

„Weiß nicht, was damals los war“

Diesmal geht es um einen Diebstahl in einem Geschäft in Knittelfeld. Die Frau soll einer Kundin die Geldbörse aus deren Einkaufswagen gestohlen haben. Sammt weist die Angeklagte auf die Bedeutung eines Geständnisses hin. Die Frau bekennt sich schuldig: „Ich bin gleich zur Polizei, habe nichts herausgeholt aus dem Portemonnaie, es tut mir leid“, sagt sie nervös. Die Geldbörse habe sie zurückgegeben. Zu einem persönlichen Zusammentreffen mit der Geschädigten sei es nie gekommen, weshalb sie sich auch nicht entschuldigt habe.

Die Bestohlene erscheint an diesem Tag nicht vor Gericht. Viel ändern würde das ohnehin nicht mehr. Die Frau hatte nach dem Vorfall ihre Bankkarten sperren lassen müssen. Die dadurch entstandenen Kosten soll die Angeklagte ersetzen. „Jo, sicher“, nickt sie eifrig, und macht keine Anstalten, etwas zu beschönigen.

„Es tut mir leid. Ich werde das nicht mehr machen“, sagt sie. „Ich weiß nicht, was da damals los war.“

Für Sammt ist der Fall rasch entschieden. Die Richterin spricht die Angeklagte schuldig. Das Urteil: fünf Monate Freiheitsstrafe, bedingt auf drei Jahre Probezeit.

„Sie waren geständig, und der Schaden wird gutgemacht“, begründet Sammt die Strafhöhe. Gleichzeitig erinnert sie die Frau daran, dass ihre Vorstrafen schwer ins Gewicht fallen. „Da darf nix sein“, mahnt die Richterin. „Mit dem Vorleben laufen Sie Gefahr, dass Sie, selbst wenn Sie eine Wurstsemmel mitnehmen, das absitzen müssen.“ Die Angeklagte nickt: „Passt schon“, sagt sie knapp. Die Frau nimmt das Urteil an.