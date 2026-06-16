An einem kalten Dezembertag des Jahres 1850 versammelte man sich im Sitzungssaal des Landhauses zu Graz. Historisch versierte Männer aus dem ganzen Land waren dem Ruf von Erzherzog Johann gefolgt. Ihr erklärtes Ziel: Die Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der steirischen Geschichte. Dieser Tag vor 175 Jahren war der Gründungstag des Historischen Vereins für Steiermark. Er löste den seit dem Jahr 1843 bestehenden „Historischen Verein für Innerösterreich“ ab, in dem bis dahin die drei Geschichtsvereine von Steiermark, Kärnten und Krain vereint waren. Mit der neuen Eigenständigkeit konzentrierte man sich nun verstärkt auf die steirische Geschichtswissenschaft und die Vermittlung historischen Wissens an alle Generationen der steirischen Bevölkerung. Bis heute ist der Verein dieser Kernaufgabe verpflichtet und schlägt damit eine unverzichtbare Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Erzherzog Johann erkannte als großer Visionär bereits vor einem eindreiviertel Jahrhundert die Bedeutung dieses Leuchtturmprojekts. Seine Worte sind heute aktueller denn je: „In der Eintracht Vieler liegt die Kraft, die das Gute bewirkt. Dazu beizutragen ist eines Jeden Aufgabe,“ so eines seiner bekanntesten Zitate.

Die Ausschussmitglieder des Vereins beim Festakt im März 2026 © Kofler

Neue Zeugen und alte Wahrheiten

Der erste Vereinsdirektor war Abt Ludwig Crophius von Rein. Bei seiner Eröffnungsrede im Jahr 1850 formulierte er sein Bekenntnis zum Vorhaben wie folgt: „Wir haben daher nicht bloß die vielen Lücken unserer heimatlichen Geschichte auszufüllen, und die dunklen Räume zu erhellen, es muß auch unsere Sorge sein, neue Zeugen abzuhören, die Richtigkeit dessen zu prüfen, was uns bisher im guten Glauben auf irgend eine Autorität hin als ausgemacht gegolten hat.“

Die unvoreingenommene Erforschung und Darstellung historischer Vorgänge ist seit damals das Programm des Historischen Vereins für Steiermark. Sich wandelnde politische Systeme und Ideologien gingen dennoch nicht spurlos am Verein vorbei. In den 1930er-Jahren rückte die steirische Süd- und Ostgrenze in den thematischen Fokus und das nicht immer ideologiefrei. Nach der NS-Zeit kam es zu einer Wiedergründung, bei der einige ehemalige Mitglieder aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der NSDAP ausgeschlossen wurden. Noch im Jahr 1954 zog Viktor Geramb die Wiedereinführung der Frakturschrift in den Vereinspublikationen in Erwägung, fand dafür aber keinen Zuspruch. Der Papiermangel der Nachkriegszeit verhinderte kurzzeitig die Herausgabe der Schriftenreihe des Vereins. Danach folgten Highlights. Etwa archäologische Funde wie der kostbare „Strettweger Kultwagen“ oder die Bronzefunde von Klein-Klein. Sie konnten durch engagierte Mitglieder sichergestellt werden. Auch ein eigener Landesarchäologe wurde vom Verein berufen und Bezirkskorrespondenten wurden zur Meldung interessanter Funde und Archivalien eingesetzt.

Ein Blick über den steirischen Tellerrand

Auch wenn die Kernaufgabe des Vereins durch all die Jahre hindurch unverändert blieb, hat man sich dem Fortschritt nicht verschlossen. Heute zählt der Verein mehr als tausend Mitglieder, darunter natürlich auch Frauen. Auf der eigenen Webseite unter www.historischerverein-stmk.at werden Wissen und Neuigkeiten vermittelt. Ein Newsletter hält auf dem Laufenden. Hauptmedien sind die „Blätter für Heimatkunde“ und die „Zeitschrift des Historischen Vereins für Steiermark“, die jährlich in Buchform erscheint. Darin finden sich geschichtliche Aufsätze sowie Berichte über Denkmalpflege, Literatur und Tätigkeiten. Der aktuelle Band widmet sich auf mehr als 500 Seiten so unterschiedlichen Themen wie dem Kultstein von Alt-Hadersdorf, dem Stiftsgebäude von Stainz, einem Eisenbahnermord im Jahr 1946 oder dem Faszinosum eines Elefanten im Graz des 16. Jahrhunderts.

Jedes Jahr wird zudem die traditionsreiche Wartinger-Medaille für herausragende Geschichtskenntnisse im Zuge der Landeskunde-Kurse an Schulen vergeben. Zuletzt wurden vierzig Schülerinnen und Schüler an elf Schulen in der gesamten Steiermark damit ausgezeichnet. Auch historische Fortbildungskurse für Lehrer und Lehrerinnen setzt der Verein steiermarkweit um. Doch damit nicht genug. Wer Mitglied ist, wird regelmäßig zu Studienfahrten im In- und Ausland eingeladen. Hier blickt man in geselliger Runde weit über den steirischen Tellerrand hinaus in die Vergangenheit anderer Regionen, Länder und Kulturen.