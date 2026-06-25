Vor 15 Jahren war es in Österreich noch deutlich leichter, sich eine Wohnung oder ein Haus zu leisten. Denn wie eine aktuelle Analyse der UniCredit Bank Austria zeigt, hat sich die Leistbarkeit seit 2010 um 20 Prozent verschlechtert. Laut Schätzung der Bank lag der Quadratmeterpreis für Eigentumswohnungen 2025 im bundesweiten Schnitt bei circa 4100 Euro und für Einfamilienhäuser bei knapp 2800 Euro. In den vergangenen Jahren gab es zwar eine leichte Entspannung bei den Preisen, doch im Durchschnitt haben sich die Preise für Wohnimmobilien in Österreich von 2010 bis 2025 mehr als verdoppelt. Laut Experten sind weitere Steigerungen zu erwarten. Kräftig gestiegen sind auch die Mieten. Die Baukosten sind einer der wesentlichen Kostentreiber.

Weniger Kostentreiber

Genau an diesem Punkt setzt Stefan Wagmeister an. „Wir müssen die Kosten beim Bauen in den Griff bekommen und ins Tun kommen“, sagt der Bauexperte von Austrian Standards. Ein Schlüssel dazu könnte das Bauen mit weniger Regeln, Gesetzen und Normen sein. Wagmeister sagt: „Wir sind ein Teil des Problems, aber wir wollen definitiv ein Teil der Lösung sein.“ Deshalb plädiert er sowohl für ein Bauen außerhalb der Norm als auch für Innovationen am Bau. Er betont: „Die Norm ist eine Empfehlung und man kann diese wie eine bereits asphaltierte Autobahn verstehen, also die einfache, sichere und bereits erprobte Straße.“ Manchmal sei es aber auch durchaus gut, neue, innovative, wenn auch etwas holprigere Wege einzuschlagen.

Stefan Wagmeister, Austrian Standards © Austrian Standards/Caro Strasnik

Anleihen könnte Österreich an Deutschland nehmen, meint der Experte. Denn im Nachbarland ist man dabei, einen sogenannten Gebäudetyp E, wobei E für einfach oder auch experimentell steht, zu etablieren. Das Ziel ist die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum zu decken, indem günstiger gebaut wird. „Zu wissen, wo die Kosten und Einsparungspotentiale konkret zu finden sind, erfordert viel Knochenarbeit, die wir in Österreich noch vor uns haben“, sagt Wagmeister. Denn man müsse neben Vertretern der Baubranche auch die Politik und gesetzgebende Stellen einbinden und sich über mögliche Einsparungsansätze klar werden.

Keine Abstriche bei der Sicherheit

„Keine Abstriche kann man bei Sicherheit und Gesundheit machen“, betont der Experte. Beim Komfort schaut es schon anders aus. Ein Beispiel sind für ihn die Wohnungsgrößen, die seit den 1970er-Jahren gestiegen sind. Ebenfalls zu hinterfragen seien etwa Fassaden, die eine Klimaanlage bzw. Lüftung erfordern. Gut ausbalancieren müsse man auch das Erreichen der Klimaziele und für die Bewohner leistbare Betriebskosten. Noch nicht ausgeschöpft ist für Wagmeister das Potenzial der seriellen Vorfertigung. Diese könnte allein durch die Reduktion der Bauzeit eine erhebliche Ersparnis bringen.