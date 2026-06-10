Die Augen der Sportwelt sind am Donnerstag auf Mexiko-Stadt gerichtet, wo um 21 Uhr (ORF 1 live) Gastgeber Mexiko gegen Südafrika die Fußball-Weltmeisterschaft eröffnen wird. Einige Augen werden sich aber nicht nur auf das Geschehen auf dem Platz konzentrieren, sondern auch Richtung Himmel blicken und die dortige Entwicklung genauestens beobachten. Denn die Wettervorhersage löst alles andere als Begeisterungsstürme aus – bereits in den vergangenen Tagen wurde in der mexikanischen Metropole aufgrund zu erwartenden Starkregens sowie heftigen Gewittern und Sturmböen die Alarmstufe Orange ausgerufen. Sogar Tropensturm „Boris“ könnte zum ungebetenen Gast und im schlimmsten Fall zum Spielverderber werden.

Kann man den Meteorologen Glauben schenken (und die liegen heutzutage ja kaum noch falsch), ist mit diesen oder ähnlichen Kapriolen an der Golfküste und allen anderen Spielorten in Tropennähe während des gesamten Turniers (insgesamt werden 104 Spiele an 16 Spielorten in drei Ländern ausgetragen) zu erwarten. Wendet man sich Richtung Norden, sieht es nicht viel rosiger aus. Auch im Landesinneren der USA drohen schwere Gewitter sowie Tornadogefahr, im Süden und Südwesten ist hingegen mit einer regelrechten Gluthitze zu rechnen.

Tschechiens Spieler mussten beim Training in Mansfield öfter zur Trinkflasche greifen © AP/Julio Cortez

Ob ein Spiel angepfiffen werden kann oder nicht, entscheidet während der WM in den USA übrigens nicht die FIFA, sondern der „National Weather Service“. Eine der unumstößlichen Regeln: Wird ein Blitz in einem Radius von 13 Kilometern um das Stadion registriert, muss das Spiel unterbrochen werden. Die Mannschaften müssen vom Feld, die Zuschauerränge werden evakuiert. Da die FIFA bei der WM kein zeitliches Limit angesetzt hat, kann es demnach auch zu stundenlangen Unterbrechungen kommen. Erst 30 Minuten nach dem letzten Blitz darf ein Spiel fortgesetzt werden.

Bei Österreichs WM-Auftakt am 17. Juni in San Francisco gegen Jordanien ist aufgrund der nördlichen Lage der Stadt nicht damit zu rechnen, dass das Wetter in irgendeine Richtung verrückt spielen wird. Brenzliger wird es schon in Dallas (22. Juni gegen Argentinien) sowie Kansas City (27. Juni gegen Algerien), wo heiße Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit zu erwarten sind. Für die rot-weiß-roten Kicker und Fans ist daher Kofferpacken mit Weitsicht angesagt: Vom dicken Pullover bis hin zu Flip-Flops sollte alles mit im Reisegepäck sein.

Klub-WM zeigte, was passieren kann

Wie sehr das Wetter das Turnier beeinflussen kann, hat die letztjährige Klub-WM in den USA bewiesen, wo gleich sechs Spiele zwischen 40 Minuten und zwei Stunden unterbrochen werden mussten. Aufgrund der drohenden Hitze hat die FIFA für die WM zusätzliche Trinkpausen (pro Spielhälfte eine dreiminütige Pause) für die Spieler eingeführt. Nicht ausreichend, meinte eine Gruppe von Wissenschaftlern, die im Vorfeld gefordert haben, Spiele bei Temperaturen von über 28 Grad zu verschieben und längere Kühlpausen von mindestens sechs Minuten einzuführen.