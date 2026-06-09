Österreichs Tormann-Trio bei dieser Weltmeisterschaft wird von Alexander Schlager, Patrick Pentz und Florian Wiegele gebildet, mit Schlager als der designierten Nummer eins.

Im von Michael Gspurning geleiteten Tormanntraining läuft auffällig oft der Schmäh. Wie alle drei Schlussmänner ihre Rolle bei diesem Turnier wahrnehmen.

Alexander Schlager © GEPA

ALEXANDER SCHLAGER:

Florian Wiegele wird von Alexander Schlager dafür beneidet, mit welcher Ruhe und mit welchem Selbstvertrauen der Newcomer zu Werke geht: „Wenn ich das mit meinem ersten Mal beim Nationalteam vergleiche, kann man sich schon eine Scheibe abschneiden.“ Patrick Pentz beneidet der 30-Jährige um sein fußballerisches Vermögen am Ball: „Da gehört er für mich global zu den Besten.“ Wenn man die Gewissheit hat, selbst derjenige zu sein, der Österreich als Nummer eins bei der Weltmeisterschaft vertreten darf, redet es sich mutmaßlich noch ein bisschen leichter über die Vorzüge der unmittelbaren Konkurrenten. Doch der Salzburger versuchte immer schon seinen Teil zum Teamgefüge beizutragen, von dessen Unterstützung er nun profitiert. In sieben Jahren Zugehörigkeit zum Nationalteam habe es ständig Diskussionen über den Platz im Tor gegeben. „Trotzdem hat jeder Torhüter immer seine Leistung gebracht“, erläutert Schlager, der dieses Kunststück nun auch auf der WM-Bühne vollbringen will. 2024 hätte er schon die EM spielen sollen, verletzte sich jedoch kurz davor. Man könnte es späte, aber doch ausgleichende Gerechtigkeit nennen. „Wenn ich eines gelernt habe aus der EM, dann ist es noch mehr Wert zu legen auf den Moment, weil man einfach nicht weiß, was der nächste Tag bringt“, sagt Schlager, der an seinem Tag X gegen Jordanien „perfekt performen“ möchte.

Patrick Pentz © GEPA

PATRICK PENTZ:

Profiteur des Verletzungspechs von Schlager war bei der Europameisterschaft Patrick Pentz, der beim Turnier in Deutschland zur Nummer eins aufrückte und sich diesmal nahtlos in seine Rolle auf der Bank fügt. Ob er Schlager die Einsätze gönne, weil er ohnehin das Erlebnis EM hatte? „Ich habe das Erlebnis jetzt ja auch“, kontert der Bröndby-Legionär, „ich kann das genauso genießen, wie ich es bei der EM gemacht habe. Ich bin dankbar, dass ich für so ein Großereignis nominiert wurde.“ Natürlich wolle jeder spielen, stellt Pentz klar. Dass Österreichs Torhüter geschlossen als Einheit auftreten, hat trotzdem viel mit dem 29-Jährigen zu tun, der bisher nicht auf Konfrontation ging und dies weiter nicht vorhat. „Wir stehen zu 100 Prozent hinter ‚Gassi‘ und supporten ihn“, betont Pentz. „Gassi“ ist der Spitzname Schlagers, mit dem ihn auch abseits des Berufs eine Freundschaft verbindet. „Wir verbringen jeden Tag die Freizeit gemeinsam“, sagt der Salzburger, gerne beim Golf. Pentz übernimmt gerne den integrativen Part des Spaßvogels. Im Tormann-Trio läuft ohnehin der Schmäh, aber beim Hobby mit dem viel kleineren Ball fehlt Wiegele. Pentz lacht: „Wir konnten ihn noch nicht überreden, aber dann bräuchten wir eh die extra langen Schläger.“

Florian Wiegele © GEPA

FLORIAN WIEGELE:

Vor einem Jahr noch mit dem GAK im Bundesliga-Abstiegskampf, vor zwei Jahren in der 2. Liga bei DSV Leoben, vor drei Jahren in der Regionalliga bei Gleisdorf und vor vier Jahren in der steirischen Landesliga bei Lebring. Jetzt der größte Spieler der WM-Geschichte. Der kometenhafte Aufstieg von Florian Wiegele gleicht einem Märchen. „Es ist extrem schnell gegangen“, sagt der Grazer, „ich habe erhofft, dass es so läuft, aber dass es so schnell geht, kann man nicht erwarten.“ Zu Beginn der abgelaufenen Saison musste er bei seinem Arbeitgeber Viktoria Pilsen noch Martin Jedlicka den Vortritt lassen. Der debütierte Mitte November 2025 in Tschechiens Nationalmannschaft, nur um Ende des Monats vom Steirer abgelöst zu werden. In 31 Pflichtspielen hielt Wiegele 14 Mal die Null und kassierte insgesamt nur 27 Gegentore. „Am Anfang der Saison war es schon schwierig, nicht zu spielen. Aber ich habe dann die Chance vom Trainer gekriegt und ganz gut genutzt. Ab Winter war ich dann die Nummer 1“, rekapituliert Wiegele. Die erstmalige ÖFB-Einberufung ins A-Team im März habe auch geholfen und das Selbstvertrauen zusätzlich gestärkt. Auch wenn nach dem derzeitigen Stand der Dinge vorerst kein Einsatz im Raum steht, hat der 2,05-Meter-Riese bereits WM-Geschichte geschrieben. Die Story ging durch alle Medien, hat für Wiegele aber einen bittersüßen Beigeschmack hat. „Für mich ist das kein Rekord, eher ein Fakt“, würde er lieber für andere Bestleistungen bekannt werden, „es ist nichts, was mich stolz macht, dass ich groß bin, dafür kann ich ja nichts.“