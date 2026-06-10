Auch wenn weiterhin das Damoklesschwert zukünftig fehlender Fachkräfte über dem Bezirk Lienz baumelt, der aktuelle Trend auf dem Arbeitsmarkt ist positiv. Im Mai wurden im Vergleich zum Vorjahresmonat exakt 100 vorgemerkte Arbeitslose weniger gemeldet – ein Rückgang von 11,2 Prozent. Vor allem bei den Frauen (minus 14,5 Prozent) macht sich die Tendenz bemerkbar, noch stärker bei den über 50-Jährigen: Hier ging die Arbeitslosigkeit sogar um 20,5 Prozent zurück.

Nur im Bezirk Kitzbühel sank die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen noch stärker als in Osttirol © AMS Tirol

Auch im Vergleich der Tiroler Bezirke steht Osttirol gut da. Nur in Kitzbühel sind die Zahlen (minus 12,6 Prozent) stärker rückläufig. Generell zeigt man sich beim AMS Tirol mit der aktuellen Situation zufrieden: „Besonders der Tourismus sorgt für eine spürbare Belebung und hat die Arbeitslosigkeit sinken lassen. Aber auch in anderen Branchen können wir aktuell erfreuliche Entwicklungen beobachten“, sagt Landesgeschäftsführerin Sabine Platzer-Werlberger.

Landesgeschäftsführerin Platzer-Werlberger vom AMS Tirol © Andre Schmidt

Jobmesse Osttirol startet

Sorgen bereiten beim AMS Lienz die offenen Stellen. 552 sind sofort verfügbar, 80 mehr als im Vorjahr. Bei den offenen Lehrstellen schaut es noch ärger aus: 134 gibt es, das sind 72 mehr als im Mai 2025 – ein Anstieg von 116,1 Prozent. Der drohende Mangel an Arbeitskräften wirft seine ersten Schatten voraus. Hier soll die am kommenden Freitag und Samstag im Kulturzentrum Nußdorf-Debant stattfindende Jobmesse Osttirol Akzente setzen. Rund 30 regionale Betriebe stellen sich und vor allem ihre Jobangebote vor. Los geht es am 12. Juni ab 13.30 Uhr, ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein wird geboten.