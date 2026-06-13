„Ich bin sehr stolz auf den Award. Diese Auszeichnung zeigt, dass auch in der Industrie Frauen Großes leisten – und wir gemeinsam wirklich etwas bewegen können“, so Kristina Loike. Sie möchte bewusst Vorbild sein und noch mehr Frauen für technische Berufe begeistern. Bei der „Paper & Biorefinery Conference“ in Graz erhielt die „Continuous Improvement“- Managerin von Mondi Frantschach in Frantschach-St. Gertraudden „Women4PaperIndustry Award“ in der Kategorie „New Generation / Rising Star Award“. Dieser Award würdigt junge Talente im Alter von 15 bis 30 Jahren.

Loike hat im Jahr 2023 bei Mondi Frantschach begonnen. Auch an der Weiterentwicklung des integrierten Managementsystems war sie maßgeblich beteiligt und leistet mit ihrem kontinuierlichen Fokus auf Verbesserung in technischen als auch administrativen Prozessen einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Unternehmenskultur.

Gottfried Joham (Geschäftsführer Mondi Frantschach), Tanja Friesacher (Human Resources), Preisträgerin Kristina Loike, Anja Schatz (Papiertechnik-Lehrling) und Jürgen Paulitsch (Leiter Papierfabrik Mondi Frantschach) bei der Award-Verleihung in Graz – ein starkes Zeichen für Teamgeist, Vielfalt und die Förderung von Talenten bei Mondi. © Daniel Schaler/Mondi

„Wir sind stolz, dass immer mehr Frauen Teil unseres Unternehmens sind und die Zukunft aktiv mitgestalten. Unsere Kolleginnen zeigen Tag für Tag, mit wie viel Energie und Kompetenz sie dabei sind. Kristina ist ein Paradebeispiel dafür – und wir sind überzeugt, dass sie bei uns eine großartige Karriere machen wird“, freut sich Gottfried Joham, Geschäftsführer von Mondi Frantschach.