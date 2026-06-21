Fred Kameny ist angekommen. Dort, wo er seit Jahren hinwollte. Geboren, aufgewachsen und erwachsen geworden in den USA blickt Kameny nun von seiner Wohnung auf die Grazer Oper. „Ich habe lange mit dem Traum gespielt, nach Europa zu ziehen“, sagt er. Nun wacht er hier auf. Warum?

Kamenys Erzählungen sind so etwas wie die Antithese zum amerikanischen Traum. Nicht in den USA würde man sein Glück finden, sondern in Europa. „Hier fühlt es sich so an, als ob wir alle einer sozialen Basis angehören, wirklich als Gesellschaft“, sagt Kameny. Kollektiv über Individualismus, gemeinsam statt einsam – das sind die Werte, die Gefühle, die Kameny hier erfährt. Sie machen ihn glücklich, heben seine Lebensqualität. Die Geschichte des 70-Jährigen ist eng mit Österreich verknüpft. Seine Mutter stammte ursprünglich aus Wien, floh im Jahr 1939 aber vor den Nationalsozialisten. Kameny hat aufgrund seiner Biografie die österreichische Staatsbürgerschaft. Seit 2020 erhalten Nachkommen von vor den Nazis Geflüchteten relativ einfach und unbürokratisch einen österreichischen Pass. Kameny bekam seinen im Frühjahr 2021.

Kameny hat die Staatsbürgerschaft

Kamenys Mutter ist einst vor den Nazis von Österreich in die USA geflohen, ihr Sohn von den USA nach Österreich. Auch wegen Donald Trump. „Er war so etwas wie der letzte Schub“, sagt Kameny über den US-Präsidenten und dessen Anteil an seinem Umzug. Trump würde das Land in eine falsche Richtung führen, in eine Autokratie, in der Freiheiten beschränkt und die Gesellschaft blockiert werden würde.

Kameny spricht über all das ruhig, fast schon in einer angenehmen Erzählstimme. Seine Schilderungen sind dabei eine Mischung aus politikwissenschaftlicher Analyse und Autobiographie. Seine Geschichte sei schließlich eng mit den USA verbunden und durch die Art und Weise, wie hier Macht und Politik gemacht werden. Kameny sagt: „Die USA hatten immer ein autoritäres Herz in einem demokratischen Körper.“ Was das heißt? Politiker fallen nicht vom Himmel, erst recht nicht solche wie Donald Trump. Enorme soziale Unterschiede hätten den USA in den letzten Jahren zugesetzt, Unzufriedenheit offen gelegt. Das hatte Folgen: Zum einen an der Wahlurne, zum anderen an Kamenys Wohnort. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten wurden Einkommen, Herkunft und Status immer öfter zur Eintrittskarte oder zur Hürde für den Aufstieg. „Die Mittelschicht war über Jahrzehnte hinweg eine Klammer, die das Land zusammengehalten hat, mittlerweile ist sie komplett weggebrochen“, sagt Kameny.

Fred Kameny © privat

Eine Einschätzung, die sich auch in Zahlen wiederfindet. Der inflationsbereinigte Mindestlohn ist in den vergangenen Jahren gesunken. Bekamen amerikanische Arbeiterinnen und Arbeiter Ende der 1960er-Jahre noch mindestens sieben Dollar für eine Stunde Arbeit, waren es 2002 nicht einmal mehr fünf. Verbessert hat sich die Lage seither nicht. Viele Bürgerinnen und Bürger sind auf der Jagd nach dem amerikanischen Traum in den vergangenen Jahrzehnten in einer bitteren Realität aufgewacht. Knapp jeder sechste Bürger lebt heute unterhalb der Armutsgrenze. Aktuell sind die USA das einzige westliche Industrieland, in dem die Lebenserwartung sinkt.

Kameny und seine Angst

Wenn Kameny über diese Entwicklungen spricht, redet er mit Wehmut. Die USA, seine Heimat, das Land, in dem er aufgewachsen ist und eine Familie gegründet hat, sind falsch abgebogen. So etwas anzuerkennen, ist nicht leicht. Er selbst stammt aus Chapel Hill – einer Kleinstadt in North Carolina. Seit 1980 hat im Bundesstaat nur einmal eine Mehrheit für einen demokratischen Präsidentschaftskandidaten gestimmt. 2008 für Barack Obama, der eine Veränderung, ein neues Amerika, versprach. Zuletzt gewann Donald Trump drei Mal in Folge den Bundesstaat. Auch er verspricht ein anderes Land, eine Kehrtwende.

Für den Republikaner heißt das auch: keine Beschäftigung mehr mit der Vergangenheit, der Blick geht immer nach vorne, nie zurück. Für Kameny ist aber ausgerechnet die Geschichte der USA das Eindrucksvolle, das Bewundernswerte. „Amerikanische Musik, amerikanische Kunst, amerikanische Literatur sind ausgezeichnet“, sagt Kameny. Auch die USA seien eine Kulturnation. Und die politische Vergangenheit? Sie hat die dunkelsten Kapitel und die hellsten Seiten zu bieten. Die Gründerväter Jefferson, Franklin, Madison, Hamilton wären jedenfalls Vorbilder. Trump nicht.