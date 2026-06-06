Die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft ist für die ÖFB-Kicker spürbar Motivation genug. Dennoch lässt der Fußballbund nichts unversucht, um die Stimmung der Kadermitglieder hochzuhalten. Entsprechend wartete beim Einzug ins Basecamp Ritz-Carlton Bacara in Santa Barbara eine Überraschung auf jeden einzelnen Spieler: nämlich ein Trikot jenes Vereins, bei dem er einst im Kindesalter seine fußballerische Laufbahn gestartet hat.

David Alaba beispielsweise startete seine Weltkarriere beim SV Aspern. Die Wurzeln von Michael Gregoritsch liegen beim GAK, Stefan Posch zerriss bei TuS Kraubath seine ersten Fußballschuhe, Romano Schmid begann beim SV Vasoldsberg.

„Wir haben uns im Vorfeld im Projektmanagement Gedanken gemacht, wie wir Themen teilweise individualisieren können, um die Spieler emotional abzuholen“, erläutert Bernhard Neuhold, der Wirtschafts-Geschäftsführer des ÖFB, „also haben wir Kontakt zu allen ersten Vereinen der Spieler aufgenommen und versucht, Trikots zu bekommen. Es geht darum, nicht einfach ‚nur‘ in einem Hotel aufzuschlagen und einzuziehen, sondern von Beginn weg Emotionalität herzustellen.“