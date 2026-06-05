Der Lienzer Stadtmarktsteht steht am 12. Juni anlässlich seines 26-jährigen Bestehens ganz im Zeichen regionaler Produkte und kulinarischer Erlebnisse. Monika Bachlechner vom Ortnerhof in Nikolsdorf bietet zusätzlich zum breitgefächerten Angebot der Standler eine große Auswahl an Jungpflanzen an – ideal für alle, die Pflanzen lieben.

Ein besonderes Highlight ist die Käse- und Weinverkostung, organisiert von der ausgebildeten Käse-Sommelière Theresa Kollnig sowie Mario Urso und Ivana Tothova von der Weinphilo Lienz. Von 14 bis 14.45 Uhr und von 15 bis 15.45 Uhr haben jeweils zwölf Personen die Möglichkeit, gegen einen Beitrag von 15 Euro pro Person, in die Welt dieser Gaumenfreuden einzutauchen. Eine Anmeldung unter E-Mail: marketing@stadt-lienz.at ist erforderlich, die verfügbaren Plätze werden nach dem „Wer-zuerst-kommt-Prinzip“ vergeben.

Direktvermarkter aus der Region sind am Markt vertreten © Stadt Lienz/Brunner Images

Am 13. Juni wird das Fest kulinarisch fortgesetzt: Waltraud und Hans-Peter Sander verwöhnen die Marktbesucher von 9.30 bis 11.30 Uhr mit einem liebevoll zubereiteten Marktfrühstück aus Produkten der Standler. Besitzer der Stammkundenkarte des GenussLaden 24/7 sowie Raiffeisenbank-Kunden mit Bankomatkarte genießen bei Vorlage einer dieser beiden Karten das Frühstück kostenlos, alle anderen können sich um 5 Euro pro Person am Buffet bedienen. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Duo Martin & Andreas aus Matrei.

Am 12. und 13. Juni wird am Markt gefeiert © Stadt Lienz/Brunner Images

Die Standler am Lienzer Stadtmarkt freuen sich auf zahlreiche Gäste und zwei genussvolle Tage. Apropos Genuss: Im GenussLaden 24/7 des Lienzer Stadtmarktes in der Messinggasse kann man heimische Spezialitäten an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr einkaufen. Noch mehr Infos zum Stadtmarkt finden Sie hier: