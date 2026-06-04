Die Schwimmunion Osttirol hat bei der vierten Runde des ASVÖ Kids Swim Cup in St. Johann in Tirol den Sieg in der Vereinswertung geholt – und das in einem starken Feld mit zwölf teilnehmenden Vereinen. Das 14-köpfige Team überzeugte mit zehn Gold-, neun Silber- und fünf Bronzemedaillen. Ergänzt wurde die Bilanz durch fünf vierte und zwei fünfte Plätze sowie zahlreiche Platzierungen im Mittelfeld.

Für einige der jungen Athleten war es das erste Turnier überhaupt. Der ASVÖ Kids Swim Cup erwies sich als ideale Bühne, um erste Wettkampferfahrungen zu sammeln. Die Trainer und der Vereinsvorstand zeigen sich stolz über die gezeigten Leistungen und freuen sich über einen gelungenen Bewerb.