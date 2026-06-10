Vier Jahre sind im Fußball eine lange Zeit. Vier Jahre dauert es aber auch, bis nach der WM in den USA, Kanada und Mexiko das Turnier 2030 in Marokko, Portugal, Spanien, Uruguay, Argentinien und Paraguay starten wird. Deshalb werden viele Topstars heuer ihre letzten Auftritte auf der WM-Bühne absolvieren. Die beiden prominentesten Namen sind Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Beide Spieler werden die ersten sein, die bei sechs verschiedenen Endrunden gespielt haben werden. 2030 werden aber beide die Spiele im eigenen Land verpassen, sind doch beide dann schon weit jenseits der 40. Messi hat seine Karriere mit dem Weltmeistertitel 2022 gekrönt, in seinen 26 Endrunden-Spielen hat er bisher 13 Tore erzielt. Ronaldo wartet noch auf den ganz großen Wurf, ein vierter Platz war bei Weltmeisterschaften bis dato das Höchste der Gefühle. Mit acht Toren in 22 Spielen kann seine WM-Quote auch nicht mit jener aus dem Verein mithalten.

Neben den beiden Weltklassespielern waren zwei weitere Spieler bereits bei der WM 2006 dabei und sind das auch 20 Jahre später. Mexikos Kulttormann Guillermo Ochoa darf mit 40 Jahren noch ein Heimturnier bestreiten, auch Luka Modric steht mit 40 Jahren vor seinem letzten großen Turnier. Ochoa war vor 20 Jahren zwar schon im Kader dabei, feierte seine WM-Premiere allerdings erst acht Jahre später in Brasilien und zeigte im Verlauf der Zeit bei WM-Spielen immer wieder starke Leistungen. Modric war in Deutschland 2006 zwar schon im Einsatz, da Kroatien sich nicht für das Turnier 2010 in Südafrika qualifizierte, ist es „erst“ seine fünfte WM. Manuel Neuer hätte sein letztes Länderspiel eigentlich bereits bei der EM 2024 bestreiten sollen, danach erklärte er seinen Rücktritt aus der Elf. Die 180-Grad-Wende von ihm und Teamchef Julian Nagelsmann ermöglicht ihm mit 40 Jahren noch eine letzte WM.

Lionel Messi und Guillermo Ochoa trafen bei der WM 2022 aufeinander © IMAGO

Auch Edin Dzeko (Bosnien, 40 Jahre), N‘Golo Kante (Frankreich, 35 Jahre) und Ivan Perisic (Kroatien, 37 Jahre), die der Fußballwelt in den vergangenen Jahren ihren Stempel aufgedrückt haben, werden wohl ihre letzte WM spielen. Dzeko darf zwölf Jahre nach seinem WM-Debüt noch einmal auf der größtmöglichen Bühne auflaufen, Kante und Perisic duellierten sich nach einer starken Kampagne 2018 im Finale.

N‘Golo Kante blieb mit Frankreich beim Finale 2018 gegen Kroatien mit Ivan Perisic obenauf © IMAGO

Ältester Spieler des Turniers ist übrigens der schottische Tormann Craig Gordon, der mit 43 Jahren sein WM-Debüt feiern könnte. Für ihn wird es die einzige WM seiner Karriere sein. Gleiches gilt für Marko Arnautovic, der sich mit 37 Jahren noch den Traum einer WM-Teilnahme erfüllen konnte, nach dem Turnier ist für ihn im Nationalteam Schluss.

Wie es mit David Alaba nach der WM weitergeht, ist noch offen. Aufgrund der vielen Verletzungsprobleme und des fortgeschrittenen Alters ist aber auch bei ihm davon auszugehen, dass seine erste WM gleichzeitig seine letzte sein wird. Auch Brasilien muss wohl in vier Jahren auf zwei Topstars verzichten. Neymar (34) sprang nach vielen Verletzungen gerade noch auf den WM-Zug auf, wird aber wohl wie sein Landsmann Casemiro (34) in vier Jahren kein Thema mehr sein. Besonders die Quote des Offensivspielers ist seit seinem WM-Debüt 2014 stark, in 13 Spielen gelangen ihm acht Tore. Dennoch warten beide mit ihrem Land auf den ersten Finaleinzug seit 2002.

Neymar wurde rechtzeitig fit © AFP

Viel wurde von der goldenen Generation der belgischen Mannschaft zwischen 2014 und 2022 geschwärmt. Die Mannschaft konnte sich allerdings nie mit einem Titel verewigen, das Halbfinale 2018 war das höchste der Gefühle. Für Kevin de Bruyne (34), Thibaut Courtois (34) und Romelu Lukaku (33) ist diese WM wohl die letzte Chance dafür. Auch Virgil van Dijk (34), der 2022 mit der Niederlande ins WM-Viertelfinale eingezogen ist, hat wohl seine letzte Chance auf den großen Titel.

Kevin de Bruyne und Romelu Lukaku haben ihre letzte Chance auf den WM-Titel © IMAGO

Auch für viele afrikanische Topspieler wird diese WM die letzte sein. Marokkos Held der WM 2022, Bono (35), wird ebenso wie Ägyptens Mohamed Salah (33) nach 2026 aller Voraussicht nach keine WM mehr spielen. Beim Senegal werden mit Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy und Sadio Mane (alle 34) wohl gleich drei Stützen ihre letzte Endrunde spielen.