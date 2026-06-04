Der EC VSV gab die Verpflichtung von Ryan Sproul bekannt. Der 33-jährige Kanadier aus Mississauga, Ontario, ist ein Rechtsschütze und bringt mit 1,93 Metern Körpergröße und 97 Kilogramm nicht nur Gardemaße mit, sondern auch einen außergewöhnlichen Lebenslauf.

Sproul absolvierte insgesamt 44 Spiele in der NHL und sammelte darüber hinaus in sechs Saisonen in der AHL wertvolle Erfahrung. Dort kam er auf insgesamt 371 Einsätze und etablierte sich als offensivstarker Verteidiger mit hoher Spielintelligenz. Auch in Europa hinterließ der Kanadier seine Spuren. Stationen in der KHL, der Slowakei und Deutschland unterstreichen die Qualität und Vielseitigkeit des Verteidigers, der seit Jahren auf hohem internationalem Niveau erfolgreich unterwegs ist.

Letzte Station: HK Poprad

Zuletzt stand Sproul bei HK Poprad in der slowakischen Extraliga unter Vertrag und zählte dort zu den besten Verteidigern der Liga. In insgesamt 65 Spielen erzielte er starke 13 Tore und bereitete weitere 35 Treffer vor. Mit insgesamt 48 Punkten sowie einer beeindruckenden Plus/Minus-Bilanz von +25 war er einer der Schlüsselspieler seines Teams.

Lenker aus der Defensive

Beim VSV soll Sproul künftig vor allem das Spiel aus der Defensive heraus lenken, das Powerplay beleben und seine enorme Erfahrung in die Mannschaft einbringen. Seine Übersicht, sein erster Pass und seine offensive Kreativität machen ihn zu einem Verteidiger, der Spiele entscheiden und einer Mannschaft eine neue Dimension verleihen kann.

Geschäftsführer Martin Winkler zeigt sich über die Verpflichtung entsprechend erfreut: „Er bringt ein äußerst solides Defensivspiel mit und verfügt gleichzeitig über ausgezeichnete offensive Qualitäten, von denen wir uns vor allem im Powerplay viel erwarten. Ryan hat in der abgelaufenen Saison in der slowakischen Liga seine offensiven Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis gestellt und zählte mit 48 Scorerpunkten zu den produktivsten Verteidigern der Liga. Genau diese Kombination aus Stabilität und Offensivdrang hat ihn für uns besonders interessant gemacht. Durch den Abgang von Philipp Lindner haben wir unser Anforderungsprofil bewusst angepasst und gezielt nach einem stabilen Verteidiger mit starken offensiven Fähigkeiten gesucht – dieses Profil erfüllt Ryan optimal. Der aktuelle Spielermarkt gestaltet sich äußerst herausfordernd, da sich immer mehr Spieler dafür entscheiden, in Übersee zu bleiben und den Schritt nach Europa nicht zu gehen. Umso mehr freut es uns, dass wir mit Ryan eine Einigung erzielen konnten. Mit dieser Verpflichtung ist unsere Defensive nun komplett. Wir sind aktuell noch auf der Suche nach einem Center, dann werden wir unseren Kader finalisieren können.“