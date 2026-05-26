Es war nicht immer leichte Zeiten für Philipp Lindner beim VSV. Den Verteidiger und Co-Kapitän plagte schon zuletzt immer wieder ein wenig Heimweh, in der Freizeit trat er oft die Reise in seine Heimatstadt Innsbruck an. Auch auf die persönliche Stimmung soll sich das ein wenig niedergeschlagen haben, wie aus dem Umfeld zu vernehmen ist. Weshalb man dem verdienten Abwehrspieler auch entgegen kam, was die Vertragsauflösung in Villach betrifft, er nach Tirol zurückkehren darf.

Eine Lücke hinterlässt Lindner zweifelsohne, die Adler waren schnell zum Handeln gezwungen. Was sie auch getan haben. Am Dienstag meldete man Vollzug, präsentierte Lukas Schreier als neuen Mann in der Abwehr. Schreier ist Salzburger, durchlief den dortigen Nachwuchs und kann im Notfall auch als Flügel aushelfen. Der 26-Jährige war teil aller vier Meistermannschaften von 2021 bis 2025, in der abgelaufenen Saison verbuchte der Defensivspezialist fünf Assists in 40 Spielen.

Insgesamt hat Schreier schon 298 ICE-Spiele in den Beinen, vier Tore und 24 Assists stehen ebenso zu Buche wie eine Plus-Minus-Statistik von +38. Via Aussendung des Klubs lässt er wissen: Für mich ist das eine riesige Chance, weil es das erste Mal ist, dass ich außerhalb der Red Bull Organisation spielen werde. Besonders freue ich mich darauf, künftig vor den großartigen Fans in Villach aufzulaufen. Die Stimmung bei den Spielen gegen den VSV war immer unglaublich – egal ob in Villach oder auch in Salzburg. Man hat sofort gespürt, wie viel Leidenschaft und Energie hinter diesem Publikum steckt, und genau darauf freue ich mich extrem. Meine Ziele für die kommende Saison sind klar: Wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen und vom ersten Tag im August an jeden Tag besser werden.“