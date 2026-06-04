Mit „Hyper Hyper“ wurde in Schladming am Mittwoch, dem 3. Juni, der Sommer offiziell „eröffnet“. Nicht mit Pauken und Trompeten, dafür mit viel Bass und noch mehr Beats brachten die Techno-Legenden von Scooter, rund um Frontman H. P. Baxxter, die Planai zum Beben.

Es war die lautstarke Ouvertüre eines bunten Konzertreigens, der mit Sarah Connor, Roland Kaiser, Rainhard Fendrich und Placido Domingo noch bis kommenden Sonntag (7. Juni) weitergeht. Rund 6000 Fans feierten eine ausgelassene Party und mittendrin auch zwei absolute „Edelfans“.

Vom Disco-Kellner zum Landeshauptmann

Landeshauptmann Mario Kunasek hatte sich „bereits ein halbes Jahr“ auf dieses Konzert gefreut und dafür extra in der Kleiderkiste gekramt. Gemeinsam mit seiner Frau Sabrina und Landesrat Stefan Hermann feierte er stilecht in einer 30 Jahre alten Lederjacke. „Ich bekomme sie zwar nicht mehr zu, aber ich finde, sie steht mir trotzdem noch", sagte Kunasek lachend. Und zum Scooter-Superhit „Hyper Hyper“ hat er ein ganz besonderes Verhältnis. „Als der Hit 1994 rauskam, jobbte ich als Aushilfskellner in der Grazer Disco“, verriet der Landeschef.

Landeshauptmann Mario Kunasek trug für Scooter seine 30 Jahre alte Lederjacke © Thomas Plauder

„Was kostet der Fisch“

Und noch einer freute sich auf den Abend. Dj Ötzi Gerry Friedle, der am Vortag noch einen Auftritt im deutschen Kassel absolviert hatte, war nach nur vier Stunden Schlaf schon wieder „scooterfit“. Gemeinsam mit seiner Frau Sonja und Tochter Lisa-Marie, die in bewährter Manier ihrem Onkel und Veranstalter Klaus Leutgeb tatkräftig unter die Arme greift, stellte er sich wieder einmal eine Frage. „How Much is the Fish? Ich würde so gerne wissen, was der Fisch kostet“, scherzte Friedle, der am Donnerstag, 4. Juni, bereits Richtung Kitzbühel aufbricht, wo er am kommenden Samstag bei Florian Silbereisen „Schlagerboom“ mit seinem aktuellen Super-Hit „Tirol“ zu Gast ist.

28 Millionen Streams für „Tirol“

Aber selbst ein Backstagebesuch bei H. P. Baxxter brachte nicht die ersehnte Antwort. Dafür wusste Friedle genau, wie erfolgreich „Tirol“ ist. „Auf Spotify verzeichnete das Lied schon 28 Millionen Streams“ freute sich der Tiroler. Da kann man nur sagen: Hyper Hyper!

Als dann gegen Mitternacht der DJ der Hohenhaustenne „H. P. Baxxter is in the house“ ins Mikro schrie, da waren Gerry Friedle und auch Steiermark-Tourismus-Geschäftsführer Michael Feiertag, der sich das Konzert ebenfalls nicht entgehen ließ, bereits im Bett. Dafür waren der Scooter-Sänger und seine Entourage hellwach und guter Laune. Baxxter posierte für ein paar Fotos und griff dann zu früher Stunde sogar noch einmal selbst zum Mikro. Klar war die Menge aus dem Häuschen – aber auch der Landeshauptmann und seine Frau. Mario und Sabrina Kunasek, die beide zwischenzeitlich sogar selbst das DJ-Pult im Party-Tempel enterten, hatten sichtlich Spaß.

Lodendecken als Geschenk

Am heutigen Donnerstag, dem 4. Juni ging es für Scooter schon wieder weiter. Zeit, die Bergwelt um Schladming zu erkunden, blieb nicht. Aber man nahm die Regie mit nach Hause, denn von den Bergbahnen und dem Tourismusverband gab es Lodendecken als Geschenk.