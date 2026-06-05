Die Bioenergie Köflach GmbH erhält vom Land Steiermark eine Förderung in Höhe von 110.933 Euro für den Ausbau des Fernwärmenetzes. Das hat die Landesregierung in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Mit dem Projekt wird das bestehende Wärmenetz um 2.291 Meter erweitert. Dadurch können laut Land künftig 35 weitere Abnehmer an die Fernwärme angeschlossen werden. Die Gesamtlänge des Netzes wächst damit von bisher 8.693 auf 10.984 Meter.

Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom sagt dazu: „Mit dem gezielten Ausbau der Fernwärme schaffen wir leistbare und verlässliche Energieversorgung für die Steirerinnen und Steirer. Gleichzeitig stärken wir regionale Wertschöpfung und machen unsere Gemeinden unabhängiger von internationalen Energiemärkten.“ Simone Schmiedtbauer, als Landesrätin unter anderem für Energie zuständig: „Mit der Unterstützung der Bioenergie Köflach GmbH investieren wir in nachhaltige Energie, stärken den ländlichen Raum und schaffen langfristig Vorteile für Haushalte und Betriebe vor Ort.“