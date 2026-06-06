Mit „Silvia kocht“ produziert sie für den ORF eine erfolgreiche Kochshow, sie ist aber auch Designerin, Schauspielerin, hat schon den Opernball moderiert, sie ist Unternehmerin, studierte Juristin, absolvierte erst kürzlich auch noch eine Kochlehre und doch hat die 44-Jährige bei all ihrem Erfolg aber auch und immer wieder mit Hass im Netz zu tun. Silvia Schneider sei „zu ehrgeizig“, „zu schön“, „unecht“, „mische überall mit“, habe sich „hochgeschlafen“ und zudem noch eine „fürchterliche Stimme“ – so die gehässigen Kommentare auf den Sozialen Medien.

Provoziert Perfektion, Silvia Schneider?

Aufruf zu mehr Fleiß und Ehrgeiz

Im fair&female Video-Podcast nimmt Silvia Schneider Stellung zu all den Zuschreibungen und Kommentaren, die übrigens oft von Frauen kommen. Doch sie steht zu ihrem Ehrgeiz und bricht ganz klar eine Lanze für mehr Leistungsbereitschaft, denn – so sagt sie – all das, was sie erreicht habe, sei eben auch nur mit „Fleiß und Ehrgeiz zu schaffen“. „Doch ich denke, dass heute Menschen oft schon gelobt werden wollen, noch bevor sie etwas gearbeitet haben und manche glauben, sie müssten auf einem Seidenpolster durch den Raum getragen werden, ehe sie einen Bleistift in die Hand nehmen.“

Silvia Schneider spricht auch über einen Trend, mit dem sie auch aufgrund ihres Styles und Outfits oft verbunden wird: die Tradwives. Das sind jene Frauen, die vor allem auf den Sozialen Medien inszenieren und das Ideal der kochenden und sich um die Kinder kümmernde Hausfrau feiern.