Sie gilt als Vorzeige-Ehefrau und hat Millionen von Fans auf der ganzen Welt. Hannah Neeleman, 35 Jahre, gerade ihr neuntes Kind geboren, ist unter dem Namen „Ballerinafarm“ im Internet extrem erfolgreich. Sie ist eine traditionelle Ehefrau, die sich um ihre Kinder kümmert und in Videos zeigt, wie man das perfekte Sauerteig-Brot macht. Hannah ist schon lange nicht mehr allein, der Tradwife-Trend wandert aus den USA nach Europa und der Grund ist nachvollziehbar. Bei all der wirtschaftlichen Unsicherheit und dem Blick auf Kriege rund um uns, wird die Sehnsucht nach Rückzug größer und das Bild eines Idylls der „heilen Familie“ reizvoller.

Aber halt! Eigentlich dürfen wir als Gesellschaft genau das nicht zulassen. Frauen sollen, nein sie müssen, arbeiten. Und zwar nicht nur in Teilzeit. Und zudem sei es doch zutiefst antifeministisch, Frauen eine Rolle zuzuschreiben, von der sie sich über viele Jahrzehnte langsam und erfolgreich losgesagt haben: die als Mama hinterm Herd.

Immer mehr wollen keine Kinder

Diesem natürlich auch etwas verzerrten Bild stehen aber ganz klare Zahlen entgegen, die uns gesellschaftlich ebenso Kopfzerbrechen machen müssen. Das aktuelle Geburtenbarometer der Akademie der Wissenschaften zeigt die österreichische Geburtenrate auf einem historischen Tiefstand, nämlich bei 1,3 Kindern pro Frau. Und diese werde, so die Studienautoren, noch weiter sinken. Dafür wächst die Zahl jener Frauen, die bewusst kinderlos bleiben wollen. „Seit 2016 stieg der Anteil der Frauen ohne Kinderwunsch deutlich an. Im Jahr 2021 plante fast jede fünfte Frau im Alter von 20 bis 40 Jahren, kinderlos zu bleiben“, heißt es im Bericht. Das sind 20 Prozent.

Was sagt die Mama zu den Tradwives?

Ist das Kind also der Freiheitskiller Nummer eins? Natürlich. Kinder schränken extrem ein. Sie verhindern steile Karrieren ebenso wie rauschende Nächte oder ausschweifende Reise-Expeditionen. Und sie kosten Geld. Bis zum 18. Geburtstag, grob 100.000 Euro, sagt die Kinderkostenanalyse der Statistik Austria. Und da sind indirekte Kosten, wie der Verdienst-Entgang der Frau noch nicht dabei. Wer auf sich selbst schaut und als Frau gut ausgebildet ist, überlegt gut, den eigenen Status für so ein hilfloses und ständig zu umsorgendes Wesen aufzugeben. Verständlich.

Väterkarenz nach oben pushen

Und trotzdem braucht es politische Rahmenbedingungen, wenn unsere Sozialsysteme, wie etwa das Pensionsumlagensystem, künftig auch nur ansatzweise funktionieren sollen. Was also tun? Die demografische Apokalypse skizzieren? Eine Geburtenprämie auszahlen? Man möchte von beiden Szenarien Abstand nehmen.

Aktuell liegt das große finanzielle und zeitliche „Risiko“ eines Kindes bei der Frau. Dies mit einer verpflichtenden langen Väterkarenz und flächendeckender Kinderbetreuung zu entschärfen, würde helfen. Und wäre politisch umsetzbar. Andere Länder, wie etwa in Skandinavien, schaffen es auch.

Denn was wir hoffentlich nicht wollen, ist eine emanzipatorische Rückwärtsrolle wie bei den gruseligen Tradwives.