Zuletzt gab es für die slowenische Nova Ljubljanska Banka (NLB) herbe Rückschläge im Übernahmekampf um die Addiko-Bank. Vorstand und Aufsichtsrat der Addiko Bank, die aus den gesunden Teilen der Hypo Alpe Adria International hervorgegangen war, hatten sich auf die Seite des Kontrahenten RBI geschlagen und den Aktionären deren Offert zur Annahme empfohlen. Wegen drohender regulatorischer Hürden in Kroatien und fehlender Zusagen von Großaktionären gaben sie keine Empfehlung für die NLB, die bereits 2024 mit einem Übernahmeangebot gescheitert war, ab.

„Sehr beherrschbares Risiko“

NLB-Finanzvorstand Archibald Kremser meldet sich nun zu Wort. Er hält das Risiko beim Closing für „sehr beherrschbar“. Durch den Erwerb einer Leasingfirma in Kroatien hätten sich die Rahmenbedingungen für die NLB, die zuvor in Kroatien nicht aktiv war, „deutlich verbessert“, so Kremser zur Kleinen Zeitung. Am Montag hat NLB das Übernahmeangebot noch einmal deutlich erhöht. Das Laibacher Institut erhöhte sein Angebot von 29,00 auf 33,50 Euro je Addiko-Aktie in bar, inklusive Dividende. Damit bewertet sie die Bank mit rund 653 Millionen Euro. Die RBI hatte ihr Angebot im Mai auf 26,50 Euro je Aktie – eine Gesamtbewertung von 517 Millionen Euro – nachgebessert. Die Annahmefrist läuft noch bis 22. Juli, beide Institute streben eine Mehrheit von 75 Prozent an.

Das Headquarter der NLB in Laibach © Iztok Lazar

Kremser glaubt an einen „Reset“ im Übernahmeduell, die Karten seien neu gemischt worden. Man werde, so wie Raiffeisen, ein guter Eigentümer der Addiko Bank sein und ein für die EZB als zentrale Aufsichtsbehörde akzeptabler Aktionär. Mit dem höheren Angebot würden alle Marktteilnehmer gewinnen, insbesondere kleinere Aktionäre. „Wir nutzen die verbleibende Zeit sehr aktiv und führen konstruktive Gespräche: Wir haben eine gute Story und ein sehr überzeugendes Angebot“, glaubt Kremser. Bedenken bestehender Aktionäre – etwa der serbischen Alta Group, der knapp 30 Prozent der Anteile zugerechnet werden und der NLB bereits eine Absage erteilt hat – will man „in direkten Gesprächen adressieren“. Die Hand der NLB bleibe „ausgestreckt an alle Stakeholder“. Das Übernahmematch sei längst nicht verloren: „Wir können nur unseren Teil tun und die Nachricht verstärken, dass wir am europäischen Markt und bei den europäischen Regulatoren sehr gutes Verständnis haben“, so Kremser.