Gerade sind – auch wahlkampfbedingt – die politischen Meinungen zur geplanten Müllverbrennungsanlage „Energiewerk Graz“ aufeinandergeprallt. Zuvor hatte der prominente Grazer Industrielle Jochen Pildner-Steinburg namens der anrainenden GAW massiv Zweifel an den Angaben der Holding Graz in der Umweltverträglichkeitserklärung angemeldet. Er hat auch die UVP-Behörde darüber informiert und verspätet die Parteistellung im Verfahren eingefordert. Nur Tage später ist nun in erster Instanz der positive Genehmigungsbescheid der Umweltverträglichkeitsprüfung ergangen.

„Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass das Vorhaben, insbesondere auch aufgrund der Umweltverträglichkeit, als genehmigungsfähig qualifiziert werden muss, weshalb die Genehmigung zu erteilen war“, heißt es in dem Bescheid der Landesabteilung für Umwelt und Raumordnung. Sowohl die in den „materienrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen genannten öffentlichen Interessen als auch die im UVP-G 2000 angeführten öffentlichen Interessen“ würden nicht beeinträchtigt und auch die sonstigen Genehmigungsvoraussetzungen seien erfüllt.

Kahr macht Projekt zur Koalitionsbedingung

Für die Stadt und Holding Graz sowie den Partner Energie Steiermark ist es ein Etappensieg auf dem Weg zu dem 250-Millionen-Euro-Projekt, das bis 2030 neben dem Ressourcenpark Graz errichtet werden soll. Dort soll dann aus nicht recyclingfähigem Restmüll Fernwärme und Strom für die Landeshauptstadt produziert werden. Pildner-Steinburg kritisierte ja, dass die Holding dafür bereits Müllabnahmeverträge mit den Abfallwirtschaftsverbänden Bruck-Mürzzuschlag, Leibnitz, Deutschlandsberg und Graz-Umgebung abgeschlossen hat. Bürgermeisterin Elke Kahr stellt sich vehement hinter die Pläne und machte das Projekt Energiewerk Graz zur Koalitionsbedingung für eine Regierungsbildung nach der Wahl. Das war vor allem ein Wink an den ÖVP-Chef Kurt Hohensinner, der das Projekt seit Monaten massiv infrage gestellt hat.

Schauen Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und ÖVP-Chef Kurt Hohensinner beim Energiewerk Graz doch noch zusammen? © APA / Erwin Scheriau

Kahr betont, durch das Projekt soll die „Entsorgungssicherheit“ für Graz, aber insgesamt eben rund 450.000 Steirer im erweiterten Großraum gewährleistet werden. Das Energiewerk werde Strom für 15.000 Haushalte und Fernwärme für 23.000 Wohnungen in Graz liefern, schaffe 100 Arbeitsplätze und spare 15.000 Tonnen Kohlendioxid ein. Die öffentliche Hand generiere so auch Wertschöpfung, sah sie eben darin auch die Motivation der Kritik aus Wirtschaftskreisen. Die GAW wird nun jedenfalls alle rechtlichen Möglichkeiten in Anspruch nehmen, um gegen den positiven UVP-Bescheid vorzugehen.