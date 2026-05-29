Die Stadt Graz kämpft seit Jahren um den Ausbau ihrer Fernwärmeversorgung. Wichtigster Baustein in der Zukunftsstrategie ist die Errichtung der Müllverbrennungsanlage „Energiewerk“, die rund 20 Prozent des Fernwärmebedarfs liefern soll. Die Umweltverträglichkeitsprüfung läuft und es gab politische Debatten und Kritik, aber nur vier Einwendungen. Doch nun nimmt der langjährige Präsident der Industriellenvereinigung und streitbare Unternehmer Jochen Pildner-Steinburg das Projekt ins Visier. Der Chef der GAW-Holding, dessen Unternehmen in der Nachbarschaft des Energiewerks in der Sturzgasse liegt, fordert die Behörde auf, den UVP-Antrag der städtischen Tochter Holding Graz auf Mängel zu überprüfen. Er will erreichen, dass das Verfahren zurück an den Start geht und der GAW Parteistellung eingeräumt wird. Im UVP-Antrag sei mit unrichtigen Angaben operiert worden, führt sein Anwalt Clemens Strauss von der Kanzlei Hohenberg in einem Aufforderungsschreiben an die UVP-Behörde im Land aus.

Falsche Angaben im UVP-Antrag?

Kern der Kritik: Um den Ofen mit ausreichendem Material befeuern zu können, wird das Energiewerk künftig mit Müll aus Graz-Umgebung, Leibnitz, Deutschlandsberg und auch Bruck-Mürzzuschlag beliefert. Dies stehe im Widerspruch zur Darstellung im Antrag, in dem steht: „Die eingesetzten Abfälle stammen vorwiegend aus der existierenden und benachbarten Abfallaufbereitungsanlage Sturzgasse der Holding Graz.“ Dass dann aber mit den vier oben genannten Abfallwirtschaftsverbänden Übernahmeverträge für nicht recycelbaren Restmüll geschlossen werden, ergebe ein anderes Bild. Damit sei auch die Behauptung, dass sich der Lkw-Zulieferverkehr um 8600 Fahrten im Jahr reduziere, nicht haltbar, schreibt Pildner-Steinburg auch in Briefen an den Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ).

Zunächst hatte die GAW von einem Einspruch im UVP-Verfahren abgesehen, weil die Stadt das Bild eines „grünen Projekts“ als Teil ihrer Dekarbonisierungsstrategie gezeichnet habe. Doch angesichts der Zweifel an den Darstellungen in den öffentlich zugänglichen Einreichunterlagen, fordert Pildner-Steinburg nun die Mängelfeststellung und Parteistellung als Anrainer. Sollten bis zu 40 Prozent der verheizten Abfallmengen von außerhalb kommen, rechnet er mit einem Anstieg der Lkw-Fahrten und es sei auch die im Antrag behauptete lokalwirtschaftliche Ausrichtung nicht gegeben.

Holding weist die Kritik zurück

Bei der Holding Graz betont man, die Angaben seien korrekt. Die Kapazität der Anlage liege bei 118.000 Tonnen nicht recyclingfähigen Restmülls pro Jahr. Rund 105.000 bis 110.000 werde man verfeuern. Schon aktuell landen pro Jahr 100.000 Tonnen aus Graz und Umgebung im Recycling-Center in der Sturzgasse. Davon seien 95 Prozent tatsächliches Brennmaterial. Die Verträge mit den Abfallwirtschaftsverbänden in den vier Bezirken sichern die Mengen in Zukunft. „Denn dadurch ersetzen wir bestehende Zulieferverträge mit Saubermacher und Co", erklärt Holding-Graz-Vorständin Alexandra Loidl. So schaltet die Holding Zwischenhändler aus, was in der Branche naturgemäß für Unruhe sorgt.

Die heiße Phase für die geplante Müllverbrennung wird wohl auch den Grazer Wahlkampf weiter befeuern. Denn die ÖVP – unter ihrem Chef Kurt Hohensinner – stand den Energiewerk-Plänen zuletzt sehr kritisch gegenüber. Ob das Land hier reagiert und die Notbremse zieht? Die Behörde muss der Aufforderung von Pilder-Steinburgs Anwalt nicht Folge leisten. Dann könnte dieser aber per Rechtsmittel versuchen, die Parteistellung für seinen Mandanten doch noch zu erzwingen.