Mit viel Liebe zum Detail fertigt die Lavanttalerin Silvia Mitterbacher aus Kerzenrohlingen einzigartige Unikate. Und das seit mittlerweile zehn Jahren. Anlässlich des runden Jubiläums wurde die verheiratete Mutter einer elfjährigen Tochter kürzlich von der Wirtschaftskammer für die erfolgreiche Unternehmensführung geehrt.

Früher hat die mittlerweile 39-Jährige als Pflegehelferin gearbeitet, kreativ war sie immer schon. Dass sie Kerzen selbst gestalten könnte, darauf kam sie durch ihren Mann und dessen Aufgabe als Taufpate. „Damals gab es nur normale Kerzen, doch wir wollten eine besondere Taufkerze haben. Daraufhin habe ich mich entschlossen, diese selbst zu gestalten“, erzählt die St. Andräerin.

Taufkerze, Tischkerze und Taufbrief © SW KerzenDesign

Im Mai 2016 hat sie schließlich ihr Hobby zum Beruf gemacht und „SW KerzenDesign“ gegründet, wobei „SW“ für Silvia Weber steht – für ihren Mädchennamen. Seit der Hochzeit 2018 heißt sie Mitterbacher. Angefertigt werden hauptsächlich Kerzen für Hochzeiten und Taufen, aber auch Trauerkerzen, Lebenskerzen oder Kerzen für runde Geburtstage. „Ich fertige die Kerzen auf Bestellung an, jede individuell und personalisiert“, erzählt die 39-Jährige, die bei ihr zuhause in Gemmersdorf 224 ein Büro eingerichtet hat, in dem Ausstellungsstücke zu sehen sind. Dienstags, mittwochs und donnerstags hat sie geöffnet, „wobei vorher bitte ein Termin zu vereinbaren ist“, sagt Mitterbacher und fügt erklärend hinzu: „Ich nehme mir für jeden Auftrag genügend Zeit, immerhin braucht man Zeit, um sich zu entscheiden, wie eine Kerze aussehen soll.“ Erreichbar ist die Unternehmerin unter der Nummer 0664/ 500 62 20.

Mit ihren Unikaten ist sie auf Ausstellungen in ganz Kärnten unterwegs, einen Überblick über ihre Kreationen gibt’s auch auf ihrer Homepage www.swkerzendesign.at samt Onlineshop. Erhältlich sind aber nicht nur Kerzen, sondern auch Accessoires, wie beispielsweise Aufbewahrungsboxen für Taufkerzen aus Holz, Kerzenteller oder personalisierte Taufbriefe.