Von 5. bis 7. Juni wird die Wolfsberger Innenstadt wieder zur Bühne für den Schönsonntagmarkt. Ist im Vorfeld mit Straßensperren zu rechnen? Schließlich wird im Herzen der Stadt gefeiert.

Laut der Pressestelle der Stadt Wolfsberg sind bereits einzelne Parkflächen für den Aufbau gesperrt. Die gesamte Innenstadt ist dann von Donnerstag, 4. Juni 00:00 Uhr bis Montag, 8 Juni 15 Uhr gesperrt, wobei für berechtigte Anrainer eine Zu- und Abfahrt möglich ist. Die Einfahrtsgenehmigungen dazu sind, wie in den letzten Jahren, beim Meldeamt der Stadtgemeinde Wolfsberg (Alte Post) erhältlich.

© Sandra Zarfl

Wo kann man parken?

Wie kommt man am besten ins Marktgeschehen, ohne eine Parkstrafe zu riskieren? Laut der Pressestelle der Stadt Wolfsberg stehen kostenlose Parkmöglichkeiten beim Bahnhof, im Ortsteil Schwemmtratten, in der Paul-Hackhofer-Straße, beim Friedhof, beim Stadion oder Stadionbad sowie beim Lavanthaus und KUSS zur Verfügung. Zusätzlich können die Parkplätze des FMZ (Billa Plus) außerhalb der Geschäftszeiten genutzt werden (Freitag und Samstag ab 18 Uhr, Sonntag ganztägig).