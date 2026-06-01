Mit einem Ritual wurde am, Montag, 1. Juni, am Balkon des Wolfsberger Rathauses die Marktfreyung aufgestellt. Damit ist der offizielle Auftakt für den diesjährigen Schönsonntagmarkt erfolgt, der von Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Juni, die Wolfsberger Innenstadt zu einem Volksfest verwandeln wird.

Die feierliche Aufstellung erfolgte durch Bürgermeister Alexander Radl (SPÖ) gemeinsam mit Marktprinzessin Miriam, Marktreferent und FPÖ-Stadtrat Michael Schüssler, Marktleiter Dieter Rabensteiner sowie Stadtpfarrer Christoph Kranicki, der auch den Segen spendete. Mehrere Mitglieder des Stadt- und Gemeinderates sowie der Wolfsberger Stadtwerke wohnten dem traditionellen Akt bei. Die Marktfreyung steht für das Recht auf freien und ungehinderten Handel während der Markttage. Zugleich erinnert sie an ehrliches und faires Geschäftsgebaren.

Mit der Aufstellung der Marktfreyung steigt nun die Vorfreude auf drei Markttage in der Wolfsberger Innenstadt. Besucherinnen und Besucher soll ein vielfältiges Programm mit Marktständen, kulinarischen Angeboten, Musik sowie traditionellen Höhepunkten erwartet werden. Der Schönsonntagmarkt beginnt am Freitag, 5. Juni, mit der Marktsegnung um 14 Uhr.