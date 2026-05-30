Aufgrund der Sanierungsarbeiten kommt es bis Dienstag, 2. Juni, zu Straßensperren in folgenden Bereichen in der Gemeinde Frantschach- St.Gertraud. Bei der Limbergerstraße von Abzweigung vlg. Weberbauer bis Abzweigung vlg. Großknauder, Vorderwölcherstraße von Abzweigung vlg. Pichler bis Abzweigung vlg. Moser, Großhennerweg im Bereich Einbindung Hinterwölcherstraße. Die Sperre findet jeweils zwischen 8 und 18 Uhr statt. Die Gemeinde empfiehlt in diesem Zeitraum die Ersatzwege zu benützen.