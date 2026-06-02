Es ist eine unglaubliche Geschichte, die Elisabeth Blanik, Bürgermeisterin der Stadt Lienz, zu einem eigentlich anderen Anlass erzählte: „Wir haben 2024 unser Depot in der Peggetz ausgeräumt. Dann kam der Wirtschaftshof zu uns und sagte, ‚da ist etwas ziemlich Großes aus Beton‘.“ Kein Mensch hätte gewusst, was es ist. Blanik hatte den richtigen Riecher: „Ich bin hingefahren, habe geschaut und gedacht, dass es nach einem Kunstwerk ausschaut.“ Fast zeitgleich kam auch ein Künstler ins Spiel. Fritz Ruprechter, in Matrei geboren und mit seinen reduzierten Bildern eine Ausnahmeerscheinung in Österreich: „Als ich vor zwei Jahren in Lienz war, sprach mich jemand an: ‚Schau‘ in der Peggetz.‘“ Tatsächlich: Unter einer Plane verbarg sich das von Ruprechter lang Gesuchte.

„Der letzte Sarkophag“

Gefunden wurde eine Skulptur aus Betonguss mit Bleieinlage. „Der letzte Sarkophag“, so ihr Name, geschaffen vom 1929 ebenfalls in Matrei geborenen Bildhauer Fritz Tiefenthaler, dem Onkel Ruprechters. Die Riesenplastik stellt ein Doppelgrab dar, wiegt fast vier Tonnen, ist mehrere Meter lang. 1989 trat der Sarkophag seine erste Reise an. Vom Atelier Simemring wurde er in die Städtische Galerie Lienz gebracht, wo er bis zu deren Schließung stand. Seit dem Jahr 2004 galt er als verschollen. Der quasi letzte Zeuge, Gerhard Wassnig, Künstler und langjähriger Leiter der Galerie, verstarb 2012.

Grafiker Martin Tiefenthaler (links), Künstler Fritz Ruprechter und Bürgermeisterin Elisabeth Blanik im Gespräch © Andre Schmidt

Dass der Fund nun bekannt wird, entspringt buchstäblich einer Randnotiz. Grafiker Martin Tiefenthaler, der Sohn des Künstlers, hat die Geschichte in einem Katalog kurz erwähnt. Dieser illustriert die gerade eröffnete Ausstellung des erwähnten Fritz Ruprechter auf Schloss Bruck – der Cousin von Martin Tiefenthaler. Beide teilen sich den familiären Hintergrund, aber auch Vergangenheit und Gegenwart. Sie spielten zusammen in einer Band, studierten in Wien und leben seit 46 Jahren Tür an Tür in einem Wohnprojekt unweit der Hauptstadt. Das Auftauchen des Sarkophags eint die Cousins erneut. Im Vorjahr wurde das Betongrab nach Matrei gebracht, wo es seitdem von den beiden restauriert wird. „Wir können das“, so Tiefenthaler. Der Vater, der auch eine Professur in Keramik innehatte, lehrte ihnen das Handwerk, zeigte den beiden gar, wie man Totenmasken herstellt.

Im Katalog zur aktuellen Ruprechter-Tiefenthaler-Ausstellung auf Schloss Bruck wird der Fund der Skulptur thematisiert © Katalog zur Ausstellung auf Schloss Bruck / Tiefenthaler / Schmidt

Als Kleinplastik im Schloss Bruck

Zu bestaunen ist das Kunstwerk dennoch – als Kleinplastik. Fritz Tiefenthaler fertigte für seine Großskulpturen vorab Modelle an. Elf davon, alle aus der Spätphase des 2010 verstorbenen Bildhauers, werden in der Ausstellung seines Neffen gezeigt. Nur drei wurden in Gusseisen verwirklicht: ein Kruzifix, das in Matrei am Friedhof steht, eine acht Tonnen schwere Figur, die das Museum Belvedere erwarb – sowie der Sarkophag. Die anderen Arbeiten führte Tiefenthaler zwar auch „groß“ aus, jedoch als Gipsplastiken. Dass diese, im Freien aufgestellt, mit der Zeit verfielen, nahm er hin. Sohn Martin: „Es war ihm egal, ‚Hauptsache sie waren auf der Welt‘, hat er stets gesagt.“

Wie es mit dem Eisengrab weitergeht, ist eine Frage der Finanzierung. Blanik, Tiefenthaler und Ruprechter wünschen, dass es am Schloss Bruck aufgestellt wird. Auch Fritz Tiefenthaler hätte das immer gewollt. Aber: „Wir suchen einen Sponsor für den Sockel“, so Martin Tiefenthaler, der das Werk seines Vaters geerbt hat. 14.000 Euro würde dieser kosten. Den Wert des Sarkophags beziffert er mit rund 120.000 Euro: „Der Stadt würde ich ihn quasi geschenkt gegeben.“ Und auch wenn Blanik dennoch auf leere Kassen verwies: Dem letzten Sarkophag steht seine letzte Reise bevor.