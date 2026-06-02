Am Montag bog ein 30-jähriger Österreicher gegen 16.15 Uhr mit seinem Pkw von einem Firmengelände aus bei Straßenkilometer 3,788 in die Kienburger Straße (L393) ein. Er beabsichtigte in Richtung Huben weiterzufahren. Zur selben Zeit fuhr ein 56-jähriger deutscher Motorradfahrer mit seinem Motorrad auf der L393 von Huben kommend in Richtung Lienz. Im Zuge des Einbiegemanövers des Pkw kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte dabei und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Passanten leisteten Erste Hilfe

Der unverletzt gebliebene Pkw-Lenker und weitere anwesende Passanten leisteten umgehend Erste Hilfe. Der Motorradfahrer wurde mit Verdacht auf eine Oberarmfraktur vom Notarzthubschrauber Christophorus 7 ins Krankenhaus Lienz geflogen. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Während des Rettungseinsatzes war die Kienburger Straße (L393) kurzzeitig für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen ein Rettungswagen mit zwei Rettungskräften, ein Notarzthubschrauber mit Besatzung sowie zwei Polizeistreifen der Polizeiinspektion Matrei.