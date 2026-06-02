Die Freiwilligenkoordinatorinnen Simone Ortner-Trebo und Angelika Koidl vom Freiwilligenzentrum Osttirol und Freiwilligenzentrum Wipptal setzen ein starkes Zeichen für das Ehrenamt und die Freiwilligenarbeit in Tirol: „Wir wollten im Jahr des Ehrenamts eine Aktion starten, die es so noch nie gegeben hat und mit der wir Aufmerksamkeit generieren – für die Bedeutung des Ehrenamts und des freiwilligen Engagements in Tirol.

Wir radeln nicht zum Selbstzweck – jeder zurückgelegte Meter steht stellvertretend für die tausenden Ehrenamtlichen, ohne die so vieles in Tirol nicht möglich wäre“, betonen die „Zwei Lächeln auf großer Tour“. Die Freiwilligenkoordinatorinnen freuen sich auch über spontane Begegnungen auf ihrer Radtour. Am 3. Juni haben Interessierte zudem die Möglichkeit, ein Teilstück der Radtour bis zum Pfarrhof Brixen im Thale mitzuradeln. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Parkplatz des Stadtbades am Schwarzsee in Kitzbühel.

Engagement für die Mitmenschen

Konkret machen sich Ortner-Trebo und Koidl ab 2. Juni mit den Fahrrädern auf den Weg quer durch Tirol und Südtirol, um Freiwilligenzentren, soziale Initiativen und engagierte Menschen vor Ort zu besuchen und mitanzupacken. Mit dem Gravel-Bike und dem E-Lastendreirad führt die Route vom 2. bis zum 13. Juni von Kufstein über zahlreiche Tiroler Regionen und einen Schwenk nach Südtirol bis nach Osttirol.

Landeshauptmann Anton Mattle zeigt sich von der Tour begeistert: „Kreativität, Bewegung und Miteinander treffen auf ehrenamtliches Engagement – in der Form eine Premiere in Tirol. Freiwilliges Engagement ist einer der stärksten Pfeiler unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts in Tirol. Das Projekt ‚Zwei Lächeln auf großer Tour‘ zeigt auf authentische Weise, wie stark dieser Zusammenhalt in Tirol gelebt wird. Die Tour macht sichtbar, wie viele Menschen sich mit großem persönlichem Einsatz für ihre Mitmenschen engagieren und wie viel Positives daraus für unser Land entsteht.“

Aufmerksamkeit für das Ehrenamt schaffen

Während der Tour engagieren sich die Koordinatorinnen täglich in bestehenden Projekten und Initiativen – etwa in Wohn- und Pflegeheimen, in der Bücherei oder bei regionalen Sozialprojekten. Gleichzeitig sollen Begegnungen geschaffen und neue Impulse für freiwilliges Engagement gesammelt werden. Begleitet wird die Tour laufend über die Social-Media-Kanäle des Landes Tirol.

Organisiert wird das Projekt vom Freiwilligenzentrum Osttirol und dem Freiwilligenzentrum Wipptal gemeinsam mit allen Freiwilligenzentren Tirols. Die Tour soll nicht nur Aufmerksamkeit für das Ehrenamt schaffen, sondern auch langfristige Wirkung entfalten: Gesammelte Erfahrungen und Ideen fließen in die weitere Arbeit der Freiwilligenzentren ein und sollen neue Kooperationen und Projekte anstoßen.