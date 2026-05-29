Landauf, landab war er im Bezirk bekannt. Als Malermeister mit eigenem Unternehmen kam er in viele Winkel Osttirols. Den Pinsel hatte er aber schon lange beiseitegelegt. Jetzt ist der Lienzer Günther Lamprecht an seinem Lebensende angelangt. Er war eine Persönlichkeit. Als Unternehmer, Politiker, Funktionär und Feuerwehrmann machte sich Lamprecht, der auch Träger der Julius-Raab-Ehrenmedaille war, um die Stadt verdient. Die Liste seiner Leistungen ist lang, und der Verstorbene war Zeit seines Lebens stets ein bescheidener Mensch.

1941 wurde er in Lienz geboren. Im elterlichen Betrieb erlernte er den Beruf des Malers. Im Jahre 1975 starb sein Vater, und Günther Lamprecht musste ans Ruder. Nur ein Jahr später, 1976, ereilte ihn der Ruf der Politik. Als Ersatz-Gemeinderat für die ÖVP zog er erstmals in die Lienzer Liebburg ein. Doch dabei sollte es nicht bleiben. 1980 wurde Lamprecht zum Gemeinderat gewählt, und nur sechs Jahre später, 1986, schaffte er es in den Stadtrat. Bis 2004 lenkte er die Geschicke von Lienz auch als Vizebürgermeister mit. 63-jährig schied er aus der Stadtpolitik aus. 2014 wurde ihm durch Bürgermeisterin Elisabeth Blanik der Ehrenring der Stadt Lienz übergeben.

Engagement auf vielen Ebenen

Doch nicht nur die Politik war ein wichtiger Teil seines Lebens. Auch in der Wirtschaft übte er Funktionen aus. Im Tiroler Wirtschaftsbund war Lamprecht von 1991 bis 1995 Landesobmann-Stellvertreter. Eine leitende Rolle hatte er in der Wirtschaftskammer Lienz. Dort war er bis 2012 Obmann. Zwölf Jahre dauerte sein Engagement in der Kammer. Lamprecht wurde auch der Titel des Kommerzialrates verliehen.

Und wenn irgendwo in der Stadt Feuer ausbrach, rückte der Verstorbene aus. Feuerwehrmann zu sein, war eine seiner Leidenschaften. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Lienz hat es Günther Lamprecht bis zum Kommandant-Stellvertreter gebracht. Um ihn trauern seine Frau Rita und seine Tochter Silvia. Zur letzten Ruhe gebettet wird Lamprecht am 3. Juni um 13.30 Uhr am Städtischen Friedhof Lienz.