Am 14. Juni findet die 38. Dolomitenradrundfahrt und der 11. SuperGiroDolomite des LRC Lienzer Dolomiten statt. Wie das Bezirkspolizeikommando Lienz bekannt gibt, wird es bei diesen Großereignissen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Der SuperGiroDolomiti startet um 6.30 Uhr beim RGO-Gelände Lienz in der Franz Kranebitter-Straße. So sieht der Routenverlauf aus: Lienz - Oberdrauburg - Kötschach – Plöckenpaß – Paluzza – Comeglians - Ovaro - Paluzza - Plöckenpass - Kötschach-Mauthen - St. Lorenzen - Maria Luggau - Obertilliach - Kartitscher Sattel - Kartitsch – Tassenbach – Lienz. Diese Strecke beträgt 228 Kilometer, die Zielankunft wird für 13.30 Uhr in der Lienzer Innenstadt erwartet.

Die Dolomitenradrundfahrt hingegen ist „nur“ 112 Kilometer lang. Start ist um 9.30 Uhr beim RGO Gelände. Weiter verläuft die Route wie folgt: Oberdrauburg - Gailbergsattel – Kötschach-Mauthen – St. Lorenzen - Obertilliach – Kartitscher Sattel – Kartitsch - Tassenbach - Abfaltersbach – Thal-Assling – Lienz. Ab 12.15 Uhr werden die Radsportler in der Lienzer Innenstadt erwartet.

Behinderungen im Straßenverkehr

Während des Startes am 14. Juni ab 6.20 und ab 9.20 Uhr in Lienz im Bereich der Peggetzkreuzung sowie auf der Drautalstraße (B100) und in der Folge von Lienz bis Oberdrauburg mit temporären Verkehrsanhaltungen zu rechnen. Während des Zieleinlaufes von 12.20 bis 17 Uhr wird der Verkehr auf der B100 in Lienz und zwischen dem Kreisverkehr Mitteregger-Kreuz und der Dolomiten-Kreuzung ebenfalls kurzfristig angehalten. Im Bereich Gailtalstraße (B111), Abschnitt Lesachtal von Untertilliach und Wacht in Fahrtrichtung Kötschach-Mauthen ist die Straße von 10 bis 13 Uhr gesperrt.

Eine Sperre der B100 ab der Kärntner Landesgrenze bis Oberdrauburg erfolgt von 6.30 bis 7.15 Uhr und von 9.30 bis 10.45 Uhr. Eine Sperre der Plöckenpass Straße (B110) zwischen Oberdrauburg und Kötschach-Mauthen ist von 6.30 bis 8 Uhr beziehungsweise von 9.30 bis 11.15 Uhr vorgesehen. Ab Kötschach-Mauthen bis zum Grenzübergang Plöckenpass ist die B110 in beiden Fahrtrichtungen von 7.15 bis 13 Uhr gesperrt.

Verkehrsinformationen zur Dolomitenradrundfahrt können unter der folgenden Telefonnummer eingeholt werden: +43(0)59133-70 44 44.