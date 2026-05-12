Es dauert zwar noch einen Monat, aber dann steht Osttirol erneut im Zeichen des internationalen Radsports: Mit der 38. Dolomitenradrundfahrt und dem 11. SuperGiroDolomiti verwandelt sich die Region rund um die Lienzer Dolomiten ab 14. Juni wieder in eine Bühne für rund 2000 Teilnehmer aus über 30 Nationen. Gleichzeitig feiert die Dolomitenradrundfahrt als ältester Radmarathon Österreichs ihr 75-jähriges Bestehen.

Bereits am 13. Juni beginnt das Radsportwochenende mit dem Kidsrace auf dem Lienzer Hauptplatz. Ab 10 Uhr werden rund 200 Kinder erwartet, die mit großer Begeisterung ihre Runden drehen und dabei echtes Rennfeeling erleben dürfen. Um die Startnummernausgabe möglichst reibungslos und zügig abzuwickeln, wurde auf dolomitensport.com ein neues Anmeldefenster eingerichtet.

Das traditionelle Kidsrace geht am 13. Juni auf dem Lienzer Hauptplatz über die Bühne © LRC/expa

Die Dolomitenradrundfahrt zieht seit Jahrzehnten nicht nur Hobbyradsportler an, sondern begeistert auch die Bevölkerung entlang der Strecke. Zahlreiche Musikkapellen sorgen mit tausenden Zuschauern am Straßenrand für eine einzigartige Atmosphäre, die weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt ist. Während die Dolomitenradrundfahrt für viele Genuss- und Hobbysportler ein unvergessliches Erlebnis darstellt, zählt der SuperGiroDolomiti längst zu den ganz großen Herausforderungen im europäischen Radmarathonkalender. Mit über 200 Kilometern und mehr als 5000 Höhenmetern hat sich die Veranstaltung auf Augenhöhe mit dem legendären Ötztaler Radmarathon etabliert.

Perfekte Zusammenarbeit mit Behörden und Polizei

Die spektakuläre Strecke führt über Kärnten bis ins Friaul und beinhaltet mit dem Monte Zoncolan eines der berühmtesten Monumente des internationalen Radsports. Der berüchtigte Anstieg erlangte durch zahlreiche Giro-d’Italia-Etappen legendären Charakter und sorgt Jahr für Jahr für Gänsehautmomente. Ob Dolomitenradrundfahrt oder SuperGiroDolomiti – auf der gesamten Strecke begleitet die Teilnehmer ein Hauch des großen Giro d’Italia.

Die hervorragend organisierte Großveranstaltung wird vom LRC Lienzer Dolomiten gemeinsam mit zahlreichen Vereinen auf ehrenamtlicher Basis mit großem Idealismus durchgeführt. Gerade dieses außergewöhnliche Engagement sowie die hervorragende Zusammenarbeit mit Behörden und Polizei gelten als wesentliche Gründe für die jahrzehntelange Erfolgsgeschichte der Veranstaltung.

Historische Aufnahme von den Anfängen des Radmarathons © LRC/Dina Mariner

Besonders hervorgehoben wird heuer die Unterstützung von Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Jakob Ebner, der sich bereits im Vorfeld intensiv um die Streckensicherung bemüht hat und damit eine wichtige Stütze für die Organisation darstellt. Eine Änderung gibt es aufgrund der Bauarbeiten in der Dolomitenhalle: Start, Startnummernausgabe sowie die Verpflegung der Teilnehmer werden bei der RGOArena stattfinden.

Dank des großen Entgegenkommens von Thomas Diemling steht das gesamte Gelände inklusive großzügiger Parkflächen zur Verfügung. Als besondere Erinnerung erhalten die Teilnehmer des SuperGiroDolomiti erneut ein hochwertiges Finisher-Trikot, während bei der Dolomitenradrundfahrt ein exklusives Funktions-T-Shirt auf die Teilnehmer wartet. Klassen- und Gesamtsieger dürfen sich zudem über schöne Trophäen freuen.