Mehr als sieben Jahre nach dem Tod von Karl Lagerfeld sorgt sein Nachlass noch immer für Schlagzeilen. Ausgerechnet Choupette, die berühmteste Katze der Modewelt und einst die große Liebe des Designers, wartet bis heute auf das Vermögen, das ihr zugedacht war.

Dabei hatte Lagerfeld zu Lebzeiten immer wieder betont, wie wichtig ihm die weiße Birma-Katze war, die r einst von seiner Muse geschenkt bekommen hatte. „Ich habe nur eine große Liebe: meine Katze Choupette“, sagte er einst. Doch während Choupette früher im Privatjet reiste, eigene Betreuerinnen hatte und wie ein Star behandelt wurde, ist von ihrem angeblichen Millionen-Erbe bislang offenbar nichts angekommen.

Ein Vermögen von Hunderten Millionen Euro

Zum Zeitpunkt seines Todes wurde Lagerfelds Vermögen auf rund 500 Millionen Euro geschätzt. Schon früh kursierten Berichte, wonach mehrere enge Vertraute sowie seine geliebte Katze Choupette bedacht werden sollten.

Besonders die Geschichte um Choupette faszinierte die Öffentlichkeit. Medien berichteten, Lagerfeld habe vorgesehen, seiner Katze einen beträchtlichen Teil seines Vermögens zukommen zu lassen. Darüber hinaus soll Geld für ihre lebenslange Versorgung zurückgelegt worden sein. Doch die Realität ist komplizierter.

Warum Choupette nicht einfach erben kann

Der Grund liegt im französischen Erbrecht. Tiere können nach französischem Recht grundsätzlich weder Geld noch Immobilien oder sonstiges Vermögen direkt erben. Stattdessen müsste das Geld über Treuhandkonstruktionen oder bestimmte Begünstigte verwaltet werden, die im Sinne des Tieres handeln. Genau an diesem Punkt beginnen offenbar die juristischen Schwierigkeiten. Denn Lagerfelds Testament ist seit Jahren Gegenstand rechtlicher Auseinandersetzungen. Die Auslegung einzelner Verfügungen wird angefochten, und die endgültige Verteilung des Nachlasses ist bis heute nicht vollständig abgeschlossen.

Choupette wartet bis heute

Besonders deutlich macht das Françoise Caçote, Lagerfelds langjährige Hausdame. Sie kümmert sich seit dem Tod des Designers um Choupette und erklärt, dass bislang keine der angekündigten Summen angekommen sei.

Nach ihren Angaben musste sie sogar selbst teure Anwälte einschalten, um die Ansprüche aus dem Nachlass prüfen zu lassen und sicherzustellen, dass Lagerfelds letzter Wille respektiert wird.

Während die Juristen über Testamente, Formulierungen und Zuständigkeiten streiten, lebt Choupette weiterhin in einem Appartement in Paris. Von dem Luxusleben, das sie einst an der Seite Lagerfelds führte, ist zwar noch der berühmte Name geblieben. Die Millionen jedoch lassen weiter auf sich warten.

Das ungewöhnlichste Erbe der Modegeschichte

Choupette war für den Modezaren weit mehr als ein Haustier. Sie erschien in Werbekampagnen, auf Magazincovern und in sozialen Medien. Für viele Fans gehörte sie ebenso zum Lagerfeld-Kosmos wie Sonnenbrille, Handschuhe und Zopf.