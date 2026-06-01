Einen unerwarteten Wechsel gab ServusTV vor dem Spiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Tunesien bekannt. Moderatorin Julia Kienast wird nicht zur Endrunde in die USA reisen, da sie erneut Mutter wird. Seit Jahren berichtet die Österreicherin über das ÖFB-Team und war unter anderem auch 2024 bei der EM-Endrunde in Deutschland dabei. Ursprünglich hätte sie gemeinsam mit Marc Janko für ServusTV von der WM aus Santa Barbara berichten sollen.

Daraus wird aufgrund der Schwangerschaft jedoch nichts. „Kurz vor der WM habe ich noch eine persönliche Neuigkeit: Ich arbeite nicht nur am ÖFB-Nachwuchs, sondern freue mich auch darauf, wieder Mama zu werden“, schrieb Kienast auf Instagram. „Deshalb gibt es für die WM einen Positionswechsel: Während des Turniers bleibe ich im Studio in Salzburg.“ Für Kienast springt Alina Marzi ein, die ServusTV-Zuschauern bestens bekannt ist. Beim Spiel des ÖFB-Teams gegen Tunesien gab sie ihr Debüt.