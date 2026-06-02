Bei der letzten Vorstellung im Vorjahr standen 150 Menschen auf der Warteliste. Kein Wunder also, dass man auf der Heunburg ab heute Daniel Pascals Erfolgsstück „Du bist mir jetzt schon der Himmel und die Erde“ über die tragische Liebe zwischen Christine Lavant und Werner Berg wieder aufnimmt. Und damit so früh in die Saison startet wie überhaupt noch nie: „Das muss bei den Menschen erst einsickern“, sagt Intendant Andreas Ickelsheimer, der einige Neuerungen auf der ehrwürdigen Heunburg ankündigt.

Neue Bühne im Burghof

So wird es eine neue Bühne im Burghof geben, konkret im überdachten Bereich, den sie sich nun mit der Gastronomie teilen wird. Das Publikum – es gibt Plätze für 100 Besucherinnen und Besucher – wird im Hof sitzen. Und auch bei schlechtem Wetter kann gespielt werden: „Dann weichen wir auf die Galerie im ersten Stock aus“, erzählt Ickelsheimer. Auf dieser neuen Bühne wird ab 6. August die Komödie „Doppelfehler“ von Barry Creyton über ein geschiedenes Paar, das es noch einmal miteinander versuchen will, gespielt. Dass man nun eigenhändig aus Altholz „selbst eine Bühne hingezaubert hat“ (so Ickelsheimer), habe vor allem zwei Gründe. Einerseits „wollen wir damit ein Signal setzen, dass auf der Heunburg Innovation stattfindet.“ Andererseits habe man im Vorjahr aufgrund des wachsenden Publikumszuspruchs bereits drei Stücke – zum Teil gleichzeitig – gezeigt: „Das ist natürlich ein großer Aufwand, in der Burg ständig Bühnenbilder auf- und abzubauen, zum Teil haben wir sie in den Dachboden gehoben. So können die Bühnenbilder stehen bleiben“, erklärt Ickelsheimer.

Andreas Ickelsheimer © Markus Traussnig

Für die Premiere in der Burg greift man heuer auf einen österreichischen Klassiker zurück: Ab 17. Juli wird „Die Ahnfrau“ gezeigt. Franz Grillparzer erzählt in seinem „Gruselabenteuer für die ganze Familie“ vom Haus Borotin, auf dem ein Fluch liegt. „Das Stück hat viele aktuelle Themen. Es geht um Femizid, aber vor allem um tradierte Probleme in Familien, in denen Traumata von Generation zu Generation weitergegeben werden“, sagt Ickelsheimer.

Knapp 4000 Besucherinnen und Besucher hat man im Vorjahr auf der Heunburg bei rund 30 Vorstellungen gezählt, heuer wird an rund 40 Abenden gespielt. Dabei setzt man durchaus auch Hoffnung auf Gäste, die mit der Koralmbahn anreisen: „Wir bieten einen Shuttlebus vom Bahnhof Kühnsdorf an“, erzählt Ickelsheimer. „Man muss nur vorher reservieren, das Service selbst ist kostenlos.“ Retour geht es dann via Bahnhof St. Paul, weil später in Kühndorf kein Zug mehr hält. Der Weg auf die Heunburg hinauf und vor allem nach unten wird besser ausgeleuchtet - insgesamt wurden rund 10.000 Euro in die Elektrik sowie (Not-)Beleuchtung investiert. Neu ist auch das Projekt „Raupe“, ein Treppenlift für Menschen im Rollstuhl.

Postamt auf der Burg

Und noch eine Idee will Ickelsheimer so bald wie möglich umsetzen: Weil die Sprache bei Grillparzer ein bisschen altmodisch ist, setzt man selbst auf retro: „Wir möchten auf alt getrimmte Postkarten drucken lassen. Die kann man dann bereits vorfrankiert auf einer burgeigenen Poststation verschicken und damit z.B. Bekannte und Freundinnen auf unsere Stücke aufmerksam machen.“