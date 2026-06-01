Die Ölpreise haben am Montag deutlich zugelegt. Der Iran will einem Bericht zufolge die Verhandlungen mit den USA auf Eis legen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im August stieg am Montagnachmittag auf 97,22 Dollar. Das waren 6,69 Prozent mehr als am Freitag.

Der Iran werde den Austausch von Nachrichten mit den USA aus Protest gegen die Eskalation Israels im Libanon einstellen, berichtet die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf eine Erklärung. Der Iran und die „Achse des Widerstands“ hätten die vollständige Sperrung der Straße von Hormuz und der Straße von Bab al-Mandab am Horn von Afrika auf ihre Agenda gesetzt. Das iranische Verhandlungsteam werde „Gespräche und den Austausch von Dokumenten über Vermittler“ aussetzen, hieß es von Tasnim.

Die Hoffnung auf eine baldige Lösung des Konflikts war bereits vor der Nachricht gesunken. Im Iran-Krieg kommt es erneut zu gegenseitigen Brüchen der Waffenruhe. Nach US-Bombardierungen in der südlichen iranischen Provinz Hormozgan am Wochenende meldeten die iranischen Revolutionsgarden in der Früh einen Vergeltungsschlag. „Weder der Iran noch die USA kapitulieren oder weichen bei ihren roten Linien für ein Abkommen zurück“, sagte Hamzeh Al Gaaod, Experte für die Region Nahost und Nordafrika, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Ölpreise dürften sich demnach weiter in einem „Statement-Zyklus“ bewegen und je nach neuen Schlagzeilen zwischen Optimismus und Vorsicht schwanken.

Der Goldpreis gab zu Wochenbeginn nach. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.460,27 US-Dollar gehandelt. Das waren 1,8 Prozent weniger als am Freitagabend.