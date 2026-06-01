Der Spritpreisrechner der E-Control bietet laut Wirtschaftsministerium ein neues Service an. Preisinformationen für Diesel und Super können nun via E-Mail abonniert werden. Online können auf dem Portal Spritpreisrechner unter www.spritpreisrechner.at die Preismeldungen abonniert werden, die günstigsten Tankstellen in der gewünschten Region werden dann regelmäßig zu einer Wunschzeit per E-Mail verschickt, gab das Wirtschaftsministerium bekannt.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) sprach in einer Aussendung von „Transparenzpolitik mit direktem Nutzen im Alltag“. Man stärke die Konsumenten, erhöhe den Wettbewerb am Tankstellenmarkt und sorge dafür, „dass Preisvorteile sichtbar werden und informierte Kaufentscheidungen getroffen werden können“.

Spritpreisbremse in abgespeckter Form verlängert

Erst am Wochenende wurde die Spritpreisbremse kurz vor dem Ablaufen mit Monatswechsel noch einmal verlängert – allerdings wird ab Juni nur mehr die Mineralölsteuer (MöSt) um 1,7 Cent pro Liter gesenkt, eine Begrenzung der Margen soll es nicht mehr geben. Darauf haben sich die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS geeinigt. Bis Ende August müssen Tankstellen zudem Preissenkungen bei den internationalen Preisnotierungen verpflichtend weitergeben.

Die MöSt-Senkung um 1,7 Cent pro Liter gilt vorerst bis Ende Juni. Hiermit sollen die Mehreinnahmen über die Umsatzsteuer, die der Staat wegen der gestiegenen Spritpreise macht, kompensiert werden. Auch diese Senkung könnte es bis Ende August geben, sie soll aber monatlich geprüft werden, heißt es in einer Aussendung des Wirtschaftsministeriums.