Die Bundesregierung hat einen sogenannten „Energiepreiskrisenmechanismus“ vorgestellt, der ab Sommer gesetzlich verankert sein soll. Dieser soll für Haushalte sowie Klein- und Mittelunternehmen (KMU) im Falle einer Energiepreiskrise die Auswirkungen durch einen Preisdeckel abfedern – und so auch verhindern, dass die Inflation zu stark ansteigt. Wie gestaltet sich dieser Mechanismus, wann könnte er in Kraft treten und was ist dabei zu beachten? Ein Überblick.