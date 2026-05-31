Die Bundesregierung hat einen sogenannten „Energiepreiskrisenmechanismus“ vorgestellt, der ab Sommer gesetzlich verankert sein soll. Dieser soll für Haushalte sowie Klein- und Mittelunternehmen (KMU) im Falle einer Energiepreiskrise die Auswirkungen durch einen Preisdeckel abfedern – und so auch verhindern, dass die Inflation zu stark ansteigt. Wie gestaltet sich dieser Mechanismus, wann könnte er in Kraft treten und was ist dabei zu beachten? Ein Überblick.
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Leserfragen zum neuen „Krisen-Tarif“
Bremse für Stromtarife: Schützt der Deckel vor Mondpreisen?
Frage & Antwort. Die Regierung hat Eckpunkte eines Krisenmechanismus für Strompreise präsentiert. Was er bringen soll und wann er aktiviert werden könnte.