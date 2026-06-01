Bei einem tragischen Unfall im Soča-Tal in Slowenien ist am Wochenende ein achtjähriger Bub aus Deutschland schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall auf einer Fußgängerbrücke in der Nähe des bekannten Kozjak-Wasserfalls im Triglav Nationalpark. Die Ermittlungen ergaben, dass die deutsche Familie auf dem Wanderweg vom Wasserfall über eine Brücke über den Fluss Soča in Richtung eines nahegelegenen Campingplatzes unterwegs war. Wenige Meter vor dem Ende der rund 50 Meter langen Brücke stolperte der Achtjährige aus bislang unbekannter Ursache, verlor das Gleichgewicht und stürzte über die Brückenkonstruktion.

Anschließend rollte er über einen felsigen Hang mehr als sechs Meter in die Tiefe. Die betreffende Brücke verfügt über ein etwa einen Meter hohes Geländer mit drei Stahlseilen. Bei dem Sturz erlitt das Kind schwerste Verletzungen.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Umgehend wurden die Einsatzkräfte der Bergrettung Tolmin alarmiert. Sie leisteten dem Urlauberkind Erste Hilfe, bevor es Rettungskräfte aus Tolmin übernahmen. In weiterer Folge wurde der verletzte Bub mit dem Hubschrauber in das Universitätsklinikum Ljubljana geflogen. Laut slowenischen Medien, die sich auf die Angaben der Behörden beziehen, schwebt der Achtjährige in Lebensgefahr. Über den Vorfall wurde auch die Staatsanwaltschaft informiert.

Die Polizei schließt nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ein Fremdverschulden aus. Nach Abschluss der Untersuchungen soll ein schriftlicher Bericht an die Staatsanwaltschaft in Nova Gorica übermittelt werden.