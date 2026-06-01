Gegen 7.15 Uhr verlor ein 46-jähriger Lkw-Fahrer am Montag aus bislang unbekannter Ursache auf der B 115 zwischen Präbichl und Eisenerz die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lkw kam von der Fahrbahn ab, prallte in weiterer Folge gegen eine Lärmschutzwand auf der gegenüberliegenden Straßenseite und durchschlug diese. Zum Stillstand kam das Fahrzeug schließlich knapp vor der Hauswand eines Einfamilienhauses.

Lenker unverletzt

Durch den Aufprall wurden Teile der Lärmschutzwand auf die Terrasse sowie gegen die Fassade des Wohnhauses geschleudert und verursachten Sachschäden, wie die Polizei informiert. Am Lkw selbst entstand Totalschaden. „Der Lenker blieb jedoch unverletzt. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ“, so die Polizei.

Die Freiwillige Feuerwehr Eisenerz war insgesamt mehr als sechs Stunden im Einsatz, da sich das Entladen und die Bergung des Lkws, der Asphalt transportierte, schwierig gestaltete. Aufgrund des hohen Fahrzeuggewichts und der schwierigen Lage wurde ein Bergeunternehmen hinzugezogen. Zudem kümmerten sich die Einsatzkräfte um eine Rauchentwicklung, die aus dem Motorraum des Lkw stammte und sicherten die Unfallstelle ab. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.