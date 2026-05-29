Bei sommerlichem Wetter versammelten sich am Freitagvormittag 70 Schülerinnen und Schüler aus Eisenerz zum Lebensmarsch am Präbichl. Was als gemeinsamer Weg begann, wurde schnell zu einer bewegenden Gedenkbewegung über die Passhöhe hinaus. Zwischendrin erzählte Gerhard Niederhofer Geschichten rund um den Todesmarsch.

Der Lebensmarsch fand heuer bereits zum 19. Mal statt und hat sich längst als fixer Bestandteil der regionalen Erinnerungskultur etabliert. Im Zentrum steht das Gedenken an die Opfer eines Todesmarsches ungarischer Jüdinnen und Juden im April 1945. Mehr als 200 jüdische Zwangsarbeiter wurden damals in den letzten Kriegstagen von einer Eisenerzer Volkssturmeinheit ermordet und in der Seeau verscharrt.

Symbolischer Stein

Während des gemeinsamen Weges von der Skiarena Präbichl zur Passhöhe wurde ein symbolischer Stein mitgetragen. Dieses Zeichen steht für die Last der Geschichte und die Verantwortung, sie nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Der Marsch wurde von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften sowie Vertreterinnen und Vertretern der ARGE Jugend sowie der Stadtgemeinde Eisenerz gemeinsam getragen.

Die Initiative geht auf Gerhard Niederhofer zurück, der seit vielen Jahren unermüdlich in Schulen über Rassismus, Verfolgung und die NS-Zeit aufklärt. Gemeinsam mit der Stadtgemeinde Eisenerz und der ARGE Jugend entwickelte er nicht nur den Lebensmarsch, sondern auch das stetig wachsende Mahnmal am Präbichl.

Dieses Erinnerungszeichen umfasst heute unter anderem die Skulptur der aus Eisenerz stammenden Widerstandskämpferin Cilli Muchitsch, eine mehrsprachige Gedenktafel, ein Gedenkbuch sowie einen Lebensbaum als Symbol für Hoffnung, Widerstandskraft und Zukunft.

„Der Lebensmarsch versteht sich längst nicht mehr nur als Gedenkveranstaltung, sondern als gemeinsames, lebendiges Erinnern. Er setzt ein klares Zeichen für Menschlichkeit, Zivilcourage und ein entschiedenes ,Nie wieder‘,“ betonen die Veranstalter.