Erst im Mai des Vorjahres hat Patricia Moder den Imbiss „Erzbergblick“, der direkt an der vielbefahrenen B115 gelegen ist, als Pächterin übernommen. Sie hat sich damit nicht nur einen langgehegten Wunsch erfüllt, sondern voller Ambitionen ihre Pläne für das Geschäftslokal präsentiert.

Nun, ein knappes Jahr später, überrascht die Meldung über den Verkauf des Imbiss, den durch seine einzigartige Lage in unmittelbarer Nähe zum Erzberg sowohl Motorradfahrer und Durchreisende, als auch Einheimische schätzen. Nicht nur in den sozialen Netzwerken macht ein Posting zum Verkauf die Runde, auch auf Immobilienplattformen ist das Objekt bereits inseriert.

Überschaubare Nachfrage

Obwohl die ehemalige Pächterin betont, dass der Platz „super gewesen wäre“, es ihr „voll getaugt habe“ und „viel los gewesen“ sei, hätten die Umstände vor Ort für sie nicht gepasst. Während Moder selbst ihre Pläne mit der Jausenstation Mooshöhe in Unterlaussa weiterverfolgen will, ist die Zukunft des „Erzbergblicks“ aktuell noch ungewiss.

Zwar würden bereits Nachfragen zur Liegenschaft, die eine Nutzfläche von 54 Quadratmetern auf einer Grundfläche von 744 Quadratmetern aufweist, „hereintröpfeln, es ist aber noch nichts Konkretes dabei“, lässt Günter Ramberger von SOB Immobilien wissen. Immerhin handle es sich bei der Immobilie um ein Sonderobjekt, das Charme habe, aber man würde sich damit eben auch Arbeit kaufen. „Die Nachfrage ist also nicht wie bei einem klassischen Wohnobjekt.“

Start sofort möglich

Der Kaufpreis für den „Erzbergblick“ liegt bei 79.000 Euro, wobei dieser als Verhandlungsbasis gelte, führt Ramberger aus. „Die Gaststätte, die 34 Sitzplätze bietet, mit weiteren 50 Sitzplätzen auf der Terrasse, steht in Vollfunktion, die gesamte Einrichtung ist vorhanden, es gibt eine Nirosta-Küche und eine Kaffeemaschine.“ Ein Start sei demnach theoretisch sofort möglich, sobald die rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt seien.

Verkauft werden soll das Objekt, da eine Verpachtung, wie sie zuletzt erfolgt ist, zunächst gar nie ein Thema gewesen sei. „Die Eigentümer, die den Erzbergblick ursprünglich auch betrieben haben, wollten nie aufgeben, aber aus gesundheitlichen Gründen war ein Betrieb, der mit viel Liebe zum Detail erfolgt ist, nicht mehr möglich. Deshalb wurde das Objekt zuerst zwischenverpachtet – nun wurde der Verkauf angedacht“, erklärt Ramberger.