Das verlängerte Fronleichnam-Reisewochenende ist in Kärnten und in der Steiermark traditionell jenes mit den meisten Staus und Wartezeiten. Neben den üblichen Routen auf der Tauern- und Karawankenautobahn, beim Grenzübergang Spielfeld sowie den Hotspots rund um die Seen und bei Stadtausfahrten wird es diesmal auch auf dem Packabschnitt der A2 zu Verzögerungen kommen.

Los geht es bereits am Mittwochnachmittag, wenn die Österreicher in Richtung Süden starten. Aber auch zahlreiche Reisende aus Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland nutzen den Feiertag in ihrem Bundesland für einen Kurzurlaub.

Stauwarnung für Slowenien

Staus sind da nicht nur vor dem Karawankentunnel und in Spielfeld zu erwarten – die slowenische Autobahngesellschaft weist ausdrücklich auf erhöhtes Verkehrsaufkommen am gesamten Fronleichnams-Wochenende hin: Betroffen werden die Slowenische A1 um Maribor und Ljubljana, der Autobahnabschnitt Ljubljana – Postojna – Koper, der Knoten Divača sowie Zufahrten nach Istrien sein. Auch auf der

Auf der Kroatischen A8/A9 Richtung Pula und Rovinj ist mit Staus zu rechnen. „Daher ist es am besten, mittwochfrüh oder am Vormittag in den Süden aufzubrechen“, rät ÖAMTC-Verkehrsexperte Harald Lasser.

Ferienende in Deutschland

Die längsten Wartezeiten prognostiziert er für Samstag, wenn sich die Blechlawine wieder Richtung Norden bewegt, „vor dem Karawankentunnel, im Großraum Villach und Spittal sowie vor dem Oswaldibergtunnel. Da ist mit Blockabfertigung und größeren Verzögerungen zu rechnen“, so Lasser. Der Grund: In Bayern und Baden-Württemberg enden die zweiwöchigen Pfingstferien und die Deutschen fahren wieder in ihre Heimat zurück. Das ist für Kärnten besonders relevant, weil genau diese beiden Bundesländer traditionell den größten Anteil des Reiseverkehrs Richtung Österreich, Slowenien, Kroatien und Italien stellen. Auch an den Kärntner Seen und an den Stadtausfahrten in Kärnten und in der Steiermark erwartet der ÖAMTC-Experte zähflüssigen Verkehr.

In der Steiermark findet zusätzlich in Eisenerz von Donnerstag bis Sonntag das „härteste Rennen der Welt“, das Erzbergrodeo, statt. Auf der Eisen Straße (B115) werden zwischen Traboch und Hieflau Verzögerungen zeitweise nicht ausbleiben, so der ÖAMTC.

Baustellen auf der Pack

Ein weiteres Problem sieht Lasser für Sonntag: „Am gesamten Packabschnitt auf Kärntner und Steirischer Seite gibt es etliche Baustellen, die zu Verzögerungen führen werden. Jene Autofahrer, die am verlängerten Wochenende einen Kurzurlaub an der Adria oder in Kärnten gebucht haben, werden bevorzugt am Sonntag zurück nach Wien oder in die Steiermark fahren.“ Außerdem ist am Sonntag von 7 Uhr bis 10.30 Uhr die Großglockner Hochalpenstraße wegen der Radsportveranstaltung „Glocknerkönig“ gesperrt.