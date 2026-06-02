Seit zehn Jahren ist Peter Granig als Rektor für die wissenschaftliche Leitung der Fachhochschule Kärnten zuständig. Für eine weitere Periode steht der 57-Jährige, wie berichtet, nicht mehr zur Verfügung. Nun steht fest, wer für seine Nachfolge ins Rennen geht: Neben Angelika Mitterbacher (Vizerektorin und Leiterin des Studienganges Ergotherapie) sind das die bekannte Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle (Leiterin des Studienganges Public Management) und Pascal Nicolay (Department Engineering und IT). Dieser Dreiervorschlag wurde vom Vorstand der FH Kärnten Privatstiftung eingebracht, wie Karl Cernic, der Vorsitzende des Stiftungsvorstandes, der Kleinen Zeitung bestätigt. Für die Funktion des Vizerektors/der Vizerektorin steht neben Mitterbacher und Nicolay auch Ulla Birnbacher (Studiengangsleiterin Green Transition Engineering) zur Wahl.

Wahl erfolgt am 17. Juni

„Wir haben da eine gute Mischung gefunden und sind überzeugt, dass so eine Weiterentwicklung der FH gelingt“ sagt Cernic. Als amtierender Rektor fungiert Granig als Wahlleiter. Am 11. Juni stellen sich die vier Kandidatinnen und Kandidaten einem Hearing im Audimax der FH, „zu dem alle haupt- und nebenberuflichen Lehrenden eingeladen sind“. Gewählt wird das künftige FH-Rektorat dann am 17. Juni in einer Sitzung des 16-köpfigen Kollegiums, in dem Vertreter aus den Kurien der Studiengangsleiter, Lehrenden und Studierenden sitzen.

Die neue Legislaturperiode beginnt dann offiziell am 1. Oktober. Granig wird sich künftig um die weitere Internationalisierung der FH kümmern. Die FH Kärnten hat Standorte in Villach, Klagenfurt, Feldkirchen und Spittal und aktuell rund 3300 Studierende in den Studienbereichen Wirtschaft & Management, Technik, Gesundheit & Soziales, Bauingenieurwesen & Architektur. „Die Zahlen steigen stetig, wir merken mittlerweile schon einen Koralmbahn-Effekt“, freuen sich Cernic und Granig. In der FH-Geschäftsführung folgte im Oktober 2025 Martin Waiguny auf Siegfried Spanz.