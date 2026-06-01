Der Wagen des Blutspendedienstes des Roten Kreuzes Tirol rollte Ende Mai auf das Gelände von Liebherr-Hausgeräte. Der Grund war eine riesige Blutspendeaktion im Lienzer Werk: 146 Mitarbeitende – unter ihnen waren auch elf Erstspender – kamen zusammen, um gemeinsam Leben zu retten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 67 Liter Blut wurden im Rahmen der Initiative von den Mitarbeitenden gespendet.

Die Standortleitung unterstützte die Aktion und ermöglichte den Mitarbeitenden die Blutspende während der Arbeitszeit. „Es ist tief in unserer Unternehmenskultur verankert, füreinander einzustehen. Die Resonanz auf die Blutspendeaktion zeigt einmal mehr, wie stark der kollegiale Zusammenhalt und die Solidarität an unserem Standort sind. Gerne stellen wir hierfür die Ressourcen zur Verfügung“, sagt Holger König, kaufmännischer Geschäftsführer der Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH. „Mein persönlicher Dank gilt allen Mitarbeitenden und dem 13-köpfigen Team des Blutspendedienstes, die diesen Tag zu einem vollen Erfolg gemacht haben.“