Die Diskussion um Windkraft in Tirol hat durch das Ergebnis der Windmessungen auf der Compedal Hochalm in Assling neue Dynamik erhalten. Während sich dieser Standort als ungeeignet erwiesen hat, laufen in anderen Regionen weiterhin Messungen, zudem werden zusätzliche Standorte geprüft.

Klar ist: Für das Ziel „TIROL 2050 energieautonom“ wird es einen Mix aller erneuerbaren Energieformen brauchen. „Wir müssen uns unabhängig von Öl-Scheichs und Gas-Oligarchen machen und unseren Energiebedarf aus heimischen, erneuerbaren Ressourcen decken. Dazu zählen vor allem Wasser, Sonne und Biomasse. Wir sind aber technologieoffen und zugänglich für Wind, der vor allem im Winter eine wichtige Ergänzung darstellen kann“, hält Landeshauptmann Anton Mattle fest.

Windpark als touristische Attraktion

Um fundierte Entscheidungen treffen zu können, braucht es neben Daten auch praktische Einblicke. Wie Windkraftanlagen im alpinen Raum funktionieren, wie sie von der Bevölkerung wahrgenommen werden und welche Erfahrungen andere Regionen gemacht haben, stand daher im Mittelpunkt einer Windkraft-Exkursion der Energieagentur Tirol.

Gemeinsam mit Vertretern aus 14 Tiroler Gemeinden besuchte die Delegation den Tauernwindpark im steirischen Murtal sowie den Windpark Munderfing in Oberösterreich. Im Tauernwindpark erzeugen zehn Anlagen auf rund 1.900 Metern Seehöhe mehr als 30 Megawatt Leistung. Betreiber ImWind prüft derzeit auch mögliche Standorte in Tirol. Der Windpark Munderfing umfasst sechs Anlagen mit rund 19 Megawatt Leistung und befindet sich zu 75 Prozent im Besitz der Gemeinde.

Ludwig Pedarnig (Bürgermeister von Schlaiten) im Windpark Munderfing © Energieagentur Tirol / Flöck

Vor Ort zeigte sich, dass die Rahmenbedingungen für Windkraftprojekte je nach Region unterschiedlich sind – technisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Zusammenspiel mit dem Tourismus. So befindet sich in unmittelbarer Nähe des Tauernwindparks ein Skigebiet. Auch in Munderfing ist der Windpark Teil des touristischen Angebots und ein beliebtes Ausflugsziel. Laut einer im April durchgeführten repräsentativen Umfrage der Energieagentur Tirol liegt die Zustimmung zur Windkraft in Tirol bei 62 Prozent, in Skigebieten sogar bei 65 Prozent.

„Natürlich ist die Windkraft ein Eingriff in die Natur“

Martin Harb, Bürgermeister der e5-Gemeinde Eben am Achensee, reflektiert seine Teilnahme bei der Exkursion: „Wichtig bei Windkraft ist, dass technische, touristische und gesellschaftliche Interessen miteinander verbunden werden. Gerade Eben am Achensee kann als Beispiel gesehen werden, wie sich technische Infrastruktur und Tourismus gut ergänzen – etwa bei der Achenseebahn, Achenseeschifffahrt oder bei Seilbahnen.“

Auch wirtschaftliche Aspekte wurden intensiv diskutiert. Gerade für kleinere Gemeinden kann Windkraft zusätzliche finanzielle Spielräume eröffnen. Der Schlaitener Bürgermeister Ludwig Pedarnig sieht hier Chancen: „Natürlich ist die Windkraft ein Eingriff in die Natur, dafür können wir unsere Abhängigkeit von ausländischen, fossilen und nuklearen Energieimporten insbesondere im Winterhalbjahr reduzieren und die Energiesicherheit erhöhen. Gerade für kleinere Gemeinden mit geringen Kommunalsteuereinnahmen kann sie eine wichtige wirtschaftliche Stütze sein.“

© Energieagentur Tirol / Flöck

Neben wirtschaftlichen Fragen stand auch die Wirkung der Anlagen im Landschaftsbild im Fokus. Wolfgang Huter, Vizebürgermeister der Gemeinde Fließ, hält fest: „Auch in Tirol sollten wir uns der Windkraft nicht verschließen. Die Anlagen fügen sich gut in die Landschaft ein und sind letztlich eine Form von technischer Infrastruktur, die wir im alpinen Raum ohnehin sehr gut kennen.“

Erfahrungen als Entscheidungsgrundlage

Für die Energieagentur Tirol steht eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema im Vordergrund. „Wir wollen Gemeinden auf dem Weg zur Energieautonomie bestmöglich unterstützen. Dazu gehört neben einer fachlichen Beratung auch die Möglichkeit, einen Windpark direkt zu erleben und von bereits umgesetzten Projekten zu lernen“, hält Rupert Ebenbichler, Geschäftsführer der Energieagentur Tirol, fest.

Der Austausch mit bestehenden Projekten soll Gemeinden dabei helfen, Chancen und Herausforderungen realistisch einzuschätzen und eigenständige Entscheidungen zu treffen.