Kaum ein Projekt erhitzte die Gemüter in Osttirol so sehr wie die mögliche Errichtung eines Windparks auf der Compedal-Hochalm oberhalb von Assling. Befeuert von der fast hundert Jahre alten und stets florierenden Energiegenossenschaft Elektrowerk Assling eGen (EWA), hofften die Befürworter auf einen entscheidenden und vor allem regionalen Schritt in Sachen Energiewende. Kritiker, wie die Bürgerinitiative „Für eine Compedal ohne Windräder“, hingegen befürchteten die Zerstörung einer einzigartigen Landschaft. Auch Vertreter des Alpenvereins und Politiker von Grünen bis FPÖ schlossen sich dem Widerstand an.

Nun ist das Projekt buchstäblich abgeblasen. Im Zuge der Projektentwicklung wurden in den vergangenen Monaten Windmessungen auf rund 2250 Meter Seehöhe mittels eines mobilen „SODAR“-Messgeräts durchgeführt – die Kleine Zeitung hatte berichtet. Die Auswertung der erhobenen Daten zeige nun laut EWA, „dass am untersuchten Standort kein ausreichendes Windpotenzial vorhanden ist, um einen wirtschaftlich tragfähigen Betrieb eines Windparks zu ermöglichen.“

Der Wind ist nicht schnell genug

„Die Messung liefert eine zuverlässige Datengrundlage zur Bewertung der Windverhältnisse in unterschiedlichen Höhen. Die Ergebnisse zeigen klar, dass die notwendigen Windgeschwindigkeiten am konkreten Standort nicht erreicht werden“, so Thomas Wölfler, Geschäftsführer der Energiewerkstatt und Experte für Windmessungen. Die Aussagen würden sich jedoch ausschließlich auf den untersuchten Standort beziehen und keine generellen Rückschlüsse auf die Windverhältnisse in der Region zulassen. Windverhältnisse seien standortspezifisch, gerade im komplexen alpinen Gelände.

Projekt wird nicht weiterverfolgt

„Ob ein Standort geeignet ist, lässt sich nur durch direkte Messungen vor Ort zuverlässig beurteilen. Genau diese Datengrundlage ist entscheidend, um Projektrisiken frühzeitig zu erkennen“, erklärt auch Benedikt Kammerstätter, Projektentwickler bei ECOwind. Das Unternehmen ECOwind ist seit 1995 tätig und fungierte bis dato als Entwicklungspartner der EWA. Über 90 Anlagen in Österreich und Südosteuropa hat man realisiert, Osttirol kommt erst einmal nicht dazu: „Auf Basis dieser Ergebnisse wurde entschieden, das Projekt an diesem Standort nicht weiterzuverfolgen.“

EWA-Obmann Markus Stocker sieht das Aus pragmatisch: Für uns vor Ort war es wichtig, eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Auch wenn das Ergebnis bedeutet, das Projekt nicht weiterzuführen, ist es ein wichtiger Schritt, um verantwortungsvoll und wirtschaftlich zu handeln.“

So hätte der Windpark auf der Hochalm aussehen können (Visualisierung) © Energiewerkstatt, EWA

Das Projektteam von EWA und ECOwind bedankt sich nun bei allen Beteiligten „für die konstruktive und gute Zusammenarbeit während des Projekts.“ Der offene Austausch vor Ort habe wesentlich zu einer effizienten und professionellen Projektabwicklung beigetragen. Unabhängig vom konkreten Projektvorhaben sieht man die Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere der Windenergie, aber weiterhin als zentralen Baustein der Energiewende auch in Tirol: „Die Winterstromlücke bleibt. Das Projektteam sieht die Entwicklung der Windenergie in Tirol weiterhin positiv und ist überzeugt, dass gut geeignete Standorte einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung leisten werden.“

