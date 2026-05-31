Wie schon bei den letzten zwei Weltmeisterschaften muss sich die Schweiz erneut mit der Silbermedaille begnügen. Die Eidgenossen mussten sich im Finale Finnland nach torlosen knapp 71 Spielminuten mit 0:1 geschlagen geben. Während die Finnen im ersten Abschnitt das klar dominante Team (14:7 Torschüsse und ein aberkanntes Tor) waren, kamen die Eidgenossen nach der Pause immer besser ins Spiel. Gleich zu Beginn des zweiten Drittels hatten die Gastgeber die große Chance auf die Führung, doch eine 5-gegen-3-Überlegenheit für knapp zwei Minuten blieb ungenützt.

Am torlosen Unentschieden änderte sich auch im Schlussabschnitt nichts, immer wieder standen die beiden Goalies Leonardo Genoni bzw. Justus Annunen im Mittelpunkt, vereitelten etliche Hochkaräter des Gegners. Bis schließlich in der 71. Minute Konsta Helenius zum Matchwinner avancierte und den Skandinaviern den fünften WM-Titel bescherte. Im Spiel um Platz drei konnte sich Norwegen gegen Kanada in der Verlängerung mit 3:2 durchsetzen und damit das erste Mal in seiner Geschichte eine WM-Medaille sichern.

Thomas Vanek will „mithelfen

Thomas Vanek, derzeit als Hockey Operations Advisor für die San Jose Sharks (NHL) tätig, verriet im Rahmen seiner Aufnahme in die Hall of Fame der IIHF (zweiter Österreicher nach Sepp Puschnig), dass er sein Wissen gerne dem österreichischen Eishockey zur Verfügung stellen würde. „Österreich ist das Land, wo mein Herz ist. Ich würde gerne was mitmachen, ob als Berater, bei der U20, im Nationalteam oder was auch immer. Mir gefällt, wie das Nationalteam kämpft, mit welchem Tempo sie spielen.“